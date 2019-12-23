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Салат на Новий рік 2019: мексиканський салат «Піканте»

23.12.2019

Ось і настав час салатів на Новий рік 2020! Акторка Ольга Сумська поділилася рецептом  «Піканте», який прикрасить ваш стіл на Новий рік 2020. Незвичайне поєднання продуктів здивує приємним смаком, а їстівний кошик стане смачним доповненням до страви. Читайте, як приготувати мексиканський салат «Піканте», у нашому матеріалі.

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рецепт мексиканського салату піканте

Продукти:

  • Кукурудзяне борошно – 200 г
  • Пшеничне борошно – 200 г
  • Тепла вода – 120 мл
  • Соняшникова олія – 1 ст. л.
  • Кукурудза – 1 банка
  • Листя салату – 3 шт.
  • Помідори – 4 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Рукола – 20 г
  • Кінза – 0,5 пучка
  • Половинка лайма
  • Оцет винний – 1 ст. л.
  • Кмин – 1 ч. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Оливкова олія – 5 ст. л.
  • Філе куряче – 150 г
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сіль, перець, цукор за смаком

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Приготування:

  1. Кукурудзяне борошно змішати з пшеничним борошном. Потім з’єднуємо теплу воду з соняшниковою олією. Замішуємо тісто. Залишаємо його настоюватися 30 хв.
  2. Робимо соус. Змішуємо кмин, сік половинки лайма, винний оцет, подрібнену кінзу, сіль, перець, мед, оливкову олію, перець чилі. Збиваємо все блендером.
  3. М’ясо приправити сіллю та перцем. Обсмажуємо з кожного боку по 3–4 хвилини.
  4. Змішуємо кукурудзу, листя салату, руколу, помідори, цибулю та соус. Додати скибочки авокадо.
  5. Готове м’ясо на 20 хв поміщаємо у фольгу, щоб воно просочилося власним соком.
  6. Розділяємо тісто на 6 однакових частин, кожну з яких потрібно тонко розкатати. Потім кладемо коржі на будь-яку чашку або миску, щоб тісто набуло потрібної форми, й випікаємо при 200 градусах 10 хв.
  7. Викладаємо салат у кошики.

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Video: Салат на Новий рік 2019: мексиканський салат «Піканте»

Мексиканський салат піканте: рецепт незвичайного салату на Новий рік 2020 від Ольги Сумської. Як приготувати мексиканський салат піканте, читайте в матеріалі

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