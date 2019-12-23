Салат на Новий рік 2019: мексиканський салат «Піканте»
23.12.2019
Ось і настав час салатів на Новий рік 2020! Акторка Ольга Сумська поділилася рецептом «Піканте», який прикрасить ваш стіл на Новий рік 2020. Незвичайне поєднання продуктів здивує приємним смаком, а їстівний кошик стане смачним доповненням до страви. Читайте, як приготувати мексиканський салат «Піканте», у нашому матеріалі.
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Продукти:
- Кукурудзяне борошно – 200 г
- Пшеничне борошно – 200 г
- Тепла вода – 120 мл
- Соняшникова олія – 1 ст. л.
- Кукурудза – 1 банка
- Листя салату – 3 шт.
- Помідори – 4 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Рукола – 20 г
- Кінза – 0,5 пучка
- Половинка лайма
- Оцет винний – 1 ст. л.
- Кмин – 1 ч. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Оливкова олія – 5 ст. л.
- Філе куряче – 150 г
- Перець чилі – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Сіль, перець, цукор за смаком
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Приготування:
- Кукурудзяне борошно змішати з пшеничним борошном. Потім з’єднуємо теплу воду з соняшниковою олією. Замішуємо тісто. Залишаємо його настоюватися 30 хв.
- Робимо соус. Змішуємо кмин, сік половинки лайма, винний оцет, подрібнену кінзу, сіль, перець, мед, оливкову олію, перець чилі. Збиваємо все блендером.
- М’ясо приправити сіллю та перцем. Обсмажуємо з кожного боку по 3–4 хвилини.
- Змішуємо кукурудзу, листя салату, руколу, помідори, цибулю та соус. Додати скибочки авокадо.
- Готове м’ясо на 20 хв поміщаємо у фольгу, щоб воно просочилося власним соком.
- Розділяємо тісто на 6 однакових частин, кожну з яких потрібно тонко розкатати. Потім кладемо коржі на будь-яку чашку або миску, щоб тісто набуло потрібної форми, й випікаємо при 200 градусах 10 хв.
- Викладаємо салат у кошики.
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Video: Салат на Новий рік 2019: мексиканський салат «Піканте»Мексиканський салат піканте: рецепт незвичайного салату на Новий рік 2020 від Ольги Сумської. Як приготувати мексиканський салат піканте, читайте в матеріалі
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