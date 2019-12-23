Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Засіб для епіляції «Епілаж»: перевіряємо ефективність

23.12.2019

Шахраї постійно в пошуках нових способів обману. Під великим питанням є і косметична сфера, адже різноманітні б’юті-новинки з’являються на ринку чи не щодня.  Рекламують їх добре, а от якість не завжди виправдовує очікування. Експерти «Все буде добре» Тетяна Кушніренко і Наталія Волкова розповіли про засіб для епіляції «Епілаж» та перевірили його ефективність. Детальніше ви можете прочитати в нашому матеріалі.

засоби для епіляції відгуки

Засіб для епіляції, який в інтернеті неймовірно популярний, – «Епілаж» – недешевий, але, як обіцяє виробник, надзвичайно ефективний і, що найголовніше, – безболісний.  Косметолог Тетяна Кушніренко перевірила, наскільки все це правда.

Більше на тему: Небезпеки процедури мікроблейдинг: застереження від експертів

Нам обіцяють:

  1. Процедура пройде без болю і шкоди для здоров’я. Ви не отримаєте опіки і не травмуєте шкіру, а лише видалите ороговілі клітини.
  2. Засіб гіпоалергенний – 100% натуральний склад, без небезпечних хімічних сполук і компонентів.
  3. Ви отримаєте тривалий ефект до 6 тижнів. При регулярному застосуванні волоски стануть тоншими і будуть рости повільніше
  4. Ви забудете про вросле волосся. Засіб не ускладнює проростання волосків у майбутньому, не викликає прищі та гнійники.

Більше на тему: Як зробити шугарінг вдома

Перевіряти ефективність засобу «Епілаж» ми будемо за наступними критеріями:

  • Безпечність використання вагітними жінками
  • Безболісність
  • Гіпоалергенність
  • Економність
  • Ефективність

Тест-драйв популярного воску для епіляції (за інструкцією). Що потрібно було зробити:

  1. Розтопити воскові гранули на водяній бані, ретельно перемішати до густої консистенції.
  2. Нанести на проблемну зону у напрямку росту волосся, залишити застигати на 10–15 хвилин.
  3. Різким рухом зірвати затверділий віск проти росту волосся.
  4. Оброблену зону змастити кремом.

Підсумки тестування:

В ході процедури визначено, що вона не є безболісною та не ефективна на 100%. Одного пакету не вистачить навіть на дві ноги, не кажучи вже про ділянки тіла під пахвами і зону бікіні. Цим засобом досить незручно користуватися, оскільки він швидко застигає, і поки йде  обробка однієї ноги, консистенція, що залишилась, просто кам’яніє.

Більше на тему: Секрети лікування прищів: ефективно та недорого

Виробник називає продукт настільки безпечним, що навіть вагітним жінкам дозволено його використовувати. Чи так це насправді, нам розповіла гінеколог  Наталія Волкова: «Не рекомендовано використовувати такий засіб вагітним жінками! Особливо в зоні бікіні. В ході епіляції можна підвищити тонус матки, а сам процес може викликати навіть найменше погіршення стану здоров’я».

Висновок експертів (за 5-бальною шкалою): ефективність – 2, безболісність – 1, гіпоалергенність – 3, економність – 1, безпечність для використання вагітними жінками – 1.

Чому такі оцінки? Бо популярний засіб з інтернету – це дорого, неекономно, аж ніяк не безболісно, небезпечно для вагітних жінок. За ефективність – двійка, тому що «Епілаж» не прибирає волоски так, як обіцяє гучна реклама. А от щодо гіпоалергенності – то це абсолютно індивідуально для кожного.

Дивіться онлайн усі випуски Все буде добре

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
ZBSband святкують свій перший солд-аут
ZBSband святкують свій перший солд-аут
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить