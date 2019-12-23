Засіб для епіляції «Епілаж»: перевіряємо ефективність

Шахраї постійно в пошуках нових способів обману. Під великим питанням є і косметична сфера, адже різноманітні б’юті-новинки з’являються на ринку чи не щодня. Рекламують їх добре, а от якість не завжди виправдовує очікування. Експерти «Все буде добре» Тетяна Кушніренко і Наталія Волкова розповіли про засіб для епіляції «Епілаж» та перевірили його ефективність. Детальніше ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Засіб для епіляції, який в інтернеті неймовірно популярний, – «Епілаж» – недешевий, але, як обіцяє виробник, надзвичайно ефективний і, що найголовніше, – безболісний. Косметолог Тетяна Кушніренко перевірила, наскільки все це правда.

Більше на тему: Небезпеки процедури мікроблейдинг: застереження від експертів

Нам обіцяють:

Процедура пройде без болю і шкоди для здоров’я. Ви не отримаєте опіки і не травмуєте шкіру, а лише видалите ороговілі клітини. Засіб гіпоалергенний – 100% натуральний склад, без небезпечних хімічних сполук і компонентів. Ви отримаєте тривалий ефект до 6 тижнів. При регулярному застосуванні волоски стануть тоншими і будуть рости повільніше Ви забудете про вросле волосся. Засіб не ускладнює проростання волосків у майбутньому, не викликає прищі та гнійники.

Більше на тему: Як зробити шугарінг вдома

Перевіряти ефективність засобу «Епілаж» ми будемо за наступними критеріями:

Безпечність використання вагітними жінками

Безболісність

Гіпоалергенність

Економність

Ефективність

Тест-драйв популярного воску для епіляції (за інструкцією). Що потрібно було зробити:

Розтопити воскові гранули на водяній бані, ретельно перемішати до густої консистенції. Нанести на проблемну зону у напрямку росту волосся, залишити застигати на 10–15 хвилин. Різким рухом зірвати затверділий віск проти росту волосся. Оброблену зону змастити кремом.

Підсумки тестування:

В ході процедури визначено, що вона не є безболісною та не ефективна на 100%. Одного пакету не вистачить навіть на дві ноги, не кажучи вже про ділянки тіла під пахвами і зону бікіні. Цим засобом досить незручно користуватися, оскільки він швидко застигає, і поки йде обробка однієї ноги, консистенція, що залишилась, просто кам’яніє.

Більше на тему: Секрети лікування прищів: ефективно та недорого

Виробник називає продукт настільки безпечним, що навіть вагітним жінкам дозволено його використовувати. Чи так це насправді, нам розповіла гінеколог Наталія Волкова: «Не рекомендовано використовувати такий засіб вагітним жінками! Особливо в зоні бікіні. В ході епіляції можна підвищити тонус матки, а сам процес може викликати навіть найменше погіршення стану здоров’я».

Висновок експертів (за 5-бальною шкалою): ефективність – 2, безболісність – 1, гіпоалергенність – 3, економність – 1, безпечність для використання вагітними жінками – 1.

Чому такі оцінки? Бо популярний засіб з інтернету – це дорого, неекономно, аж ніяк не безболісно, небезпечно для вагітних жінок. За ефективність – двійка, тому що «Епілаж» не прибирає волоски так, як обіцяє гучна реклама. А от щодо гіпоалергенності – то це абсолютно індивідуально для кожного.

Дивіться онлайн усі випуски Все буде добре