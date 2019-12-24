Різдвяні ворожіння від Олени Курилової
24.12.2019
Різдво — це чудовий привід не лише зібратися всією родиною за святковою вечерею, а й влаштувати традиційні ворожіння. Про те, коли відкривається небо і дає відповіді на запитання, а також як саме потрібно ворожити, розповіла екстрасенс Олена Курилова.
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Video: Різдвяні ворожіння від Олени КуриловоїЕкстрасенс Олена Курілова розповіла, як наворожити собі принца на Різдво
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