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Засіб від промокання взуття: секрет Костянтина Грубича

24.12.2019

Не любите дощовиту погоду через те, що ваше взуття постійно мокне? Експерт Костянтин Грубич знає, як зробити засіб від промокання взуття в домашніх умовах! Вам знадобляться прості та доступні засоби, що є вдома у кожної людини. Читайте, як зробити водовідштовхувальний засіб для взуття своїми руками!

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засіб від промокання взуття

Для цього методу вам потрібні фен і воскова свічка.

Для початку підготуйте взуття: почистьте його та висушіть.

Етап №1. Ретельно натріть взуття воском. Можна використати воскову свічку, шматок бджолиного воску або навіть парафінову свічку.

Етап №2. Розтопіть віск на поверхні взуття. Для цього використайте звичайний фен. Увімкніть його на середню потужність і подуйте на взуття з відстані 1020 см.

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Обробляючи шкіряне взуття, будьте готові до того, що воно може потемніти. Якщо у вас, наприклад, червоні чоботи, то спробуйте спочатку обробити їх воском в якомусь малопомітному місці й подивитись, чи підходить вам такий колір.

Етап №3. Через 12 хвилини після висушування феном протріть взуття. У деяких місцях віск може помутніти, й поверхня здаватиметься не такою блискучою. Тому добре потріть цю ділянку ганчіркою з м’якої тканини  та ще раз обробіть феном.

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Video: Засіб від промокання взуття: секрет Костянтина Грубича

Зробити засіб від промокання взуття своїми руками дуже просто! Для цього вам знадобиться віск та фен. Читайте, як зробити водовідштовхувальний засіб для взуття своїми руками

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