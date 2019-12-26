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Як не отруїтися продуктами із супермаркету

26.12.2019

Гречка, родзинки, соління і горішки все це через недотримання норм санітарії у супермаркетах може містити безліч шкідливих бактерій. Костянтин Грубич розповів для «Все буде добре», як знешкодити ці товари та вберегти себе від хвороб. Отже, що робити для того, щоб не отруїтися гречкою, родзинками, солінням і горішками, читайте в матеріалі.

як обробити продукти з супермаркету

Як обробити гречку із супермаркету

Під час варіння гречки всі шкідливі бактерії, як стафілокок чи стрептокок, гинуть. Але можуть залишитися плісняві гриби. Аби їх позбутися, перед варкою гречку треба прожарити у духовці.

Варіант 1. Спочатку слід промити гречку водою, щоб позбутися бруду, а потім – прожарити (на сковорідці або в духовій шафі впродовж 10–15 хвилин). Таким чином, висока температура вб’є всі шкідливі мікроорганізми. Після цього гречку можна засипати у чисту звичайну банку та використовувати за потребою.

Варіант 2. Промити гречку. Залити гречку окропом і поставити в духову шафу на 170 градусів на 20 хв. Вимкнути духовку, але каструлю одразу не виймати. Знищимо і спори грибів, і бактерії. У рідині при нагріванні до 60–70 градусів бактерії гинуть протягом 20–30 хвилин.

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Як обробити родзинки із супермаркету

Варіант 1. Замочуйте сухофрукти в окропі 2 рази, а не теплою водою (інакше лише створите сприятливе середовище для розмноження бактерій).

Варіант 2. Обмийте,  залийте окропом і поставте на водяну баню.

Як обробити соління із супермаркету

Треба уважно обирати в супермаркеті соління. Звертайте увагу на розсіл. Він має бути трохи мутнуватим, а сам овоч не має бути вкритий слизькою оболонкою. Звертайте увагу на дату виробництва та час, коли продукція була виставлена на прилавок.

Як обробити горішки із супермаркету

Варіант 1. Промити горішки під проточною водою декілька разів. Потім висушити їх і відправити у духовку, аби просмажити. Обсмажувати горішки треба за температури 160 градусів 10 хвилин.

Варіант 2. Замочування горіхів: у 250 мл гарячої води розвести 1 ч. л. солі.

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Як вимочувати горішки

  • волоський – 8 годин
  • мигдаль – 12 годин
  • фундук – 8 годин
  • арахіс – 1–2 години
  • кедрові – 8 годин
  • макадамі – 4 години
  • кеш’ю – 6 годин

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