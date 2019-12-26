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Як захистити взуття від бруду? Робимо засіб власноруч!

26.12.2019

Дізнайтеся в майстер-класі Сергія Чернишова, як зробити крем для взуття в домашніх умовах. Цей чудо-засіб допоможе захистити шкіряне взуття від бруду та вологи, а головне, собівартість такого засобу набагато нижча, ніж у брендового аналога з супермаркету! Все про те, як зробити крем своїми руками, та як захистити взуття від бруду, читайте в нашому матеріалі.

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обувь

Для приготування крему для взуття в домашніх умовах вам знадобляться:

  • 100 г сала
  • 50 г бджолиного воску
  • 50 г лляної олії

Віск захищає взуття, відштовхує бруд і вологу, сало та олія зволожують та живлять шкіру.

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Рецепт крему:

  1. Розтоплюємо на водяній бані сало.
  2. Подрібнюємо на тертці  бджолиний віск.
  3. Кидаємо віск у гаряче розтоплене сало.
  4. Додаємо лляну олію.
  5. Переливаємо суміш у маленьку баночку. Чекаємо, доки крем охолоне та загусне.

Термін придатності такого крему – близько року. Зберігати у темному місці за кімнатної температури.

Більше цікавих подробиць дивіться в сюжеті!

Video: Як захистити взуття від бруду? Робимо засіб власноруч!

Простий рецепт як зробити крем для взуття в домашніх умовах, який захистить шкіряне взуття. Як зробити крем для взуття в домашніх умовах, читайте і дивіться в матеріалі

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