Дізнайтеся в майстер-класі Сергія Чернишова, як зробити крем для взуття в домашніх умовах. Цей чудо-засіб допоможе захистити шкіряне взуття від бруду та вологи, а головне, собівартість такого засобу набагато нижча, ніж у брендового аналога з супермаркету! Все про те, як зробити крем своїми руками, та як захистити взуття від бруду, читайте в нашому матеріалі.

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Для приготування крему для взуття в домашніх умовах вам знадобляться:

100 г сала

50 г бджолиного воску

50 г лляної олії

Віск захищає взуття, відштовхує бруд і вологу, сало та олія зволожують та живлять шкіру.

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Рецепт крему:

Розтоплюємо на водяній бані сало. Подрібнюємо на тертці бджолиний віск. Кидаємо віск у гаряче розтоплене сало. Додаємо лляну олію. Переливаємо суміш у маленьку баночку. Чекаємо, доки крем охолоне та загусне.

Термін придатності такого крему – близько року. Зберігати у темному місці за кімнатної температури.

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Video: Як захистити взуття від бруду? Робимо засіб власноруч! Простий рецепт як зробити крем для взуття в домашніх умовах, який захистить шкіряне взуття. Як зробити крем для взуття в домашніх умовах, читайте і дивіться в матеріалі

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