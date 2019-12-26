Як захистити взуття від бруду? Робимо засіб власноруч!
Дізнайтеся в майстер-класі Сергія Чернишова, як зробити крем для взуття в домашніх умовах. Цей чудо-засіб допоможе захистити шкіряне взуття від бруду та вологи, а головне, собівартість такого засобу набагато нижча, ніж у брендового аналога з супермаркету! Все про те, як зробити крем своїми руками, та як захистити взуття від бруду, читайте в нашому матеріалі.
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Для приготування крему для взуття в домашніх умовах вам знадобляться:
- 100 г сала
- 50 г бджолиного воску
- 50 г лляної олії
Віск захищає взуття, відштовхує бруд і вологу, сало та олія зволожують та живлять шкіру.
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Рецепт крему:
- Розтоплюємо на водяній бані сало.
- Подрібнюємо на тертці бджолиний віск.
- Кидаємо віск у гаряче розтоплене сало.
- Додаємо лляну олію.
- Переливаємо суміш у маленьку баночку. Чекаємо, доки крем охолоне та загусне.
Термін придатності такого крему – близько року. Зберігати у темному місці за кімнатної температури.
Більше цікавих подробиць дивіться в сюжеті!
Video: Як захистити взуття від бруду? Робимо засіб власноруч!Простий рецепт як зробити крем для взуття в домашніх умовах, який захистить шкіряне взуття. Як зробити крем для взуття в домашніх умовах, читайте і дивіться в матеріалі
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