Приготуйте фруктовий салат на Новий рік 2020! «Все буде добре» рекомендує корисний делікатес, бо він приємно здивує ваших гостей своїм незабутнім смаком. Покроковий рецепт фруктового салату на Новий рік дізнайтеся в нашому матеріалі.

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Для салату:

Яблуко – 1 шт.

Груша – 1 шт.

Ківі – 1 шт.

Виноград

Консервований ананас – 100 г

Апельсин – 1 шт.

Вершкове масло – 50 г

Коньяк – 50 г

Для глазурі:

Вода – 150 г

Цукор – 90 г

Чорний шоколад – 180 г

Для соусу:



Мед – 2 ст. л.

Сік ½ лимона

Для декору:

Білок з 1 яйця

Цукрова пудра – 200 г

Сік ½ лимона

Приготування глазурі:

Наливаємо воду в сотейник. Додаємо цукор. Ставимо на плиту й постійно помішуємо віничком, щоб цукор повністю розчинився й ми отримали сироп. Варимо 10–15 хв. Щоб глазур вийшла правильної консистенції, використовуємо лише один вид шоколаду. У кип’ячену воду додаємо чорний шоколад та маленький шматочок вершкового масла. Варимо ще декілька хвилин та вимикаємо. Лишаємо глазур охолонути, щоб вона набула густої консистенції.

Приготування соусу:

Змішуємо мед та лимонний сік.

Приготування салату:

Нарізаємо фрукти великими шматочками. Розігріваємо пательню, додаємо вершкове масло для смаження. На розігріту пательню закидаємо всі фрукти, окрім винограду. Його додаємо вже наприкінці смаження. Після винограду виливаємо на пательню соус і тушкуємо близько 10 хвилин, доки не випарується вся рідина. Вливаємо коньяк в пательню з готовими фруктами та підпалюємо. Коньяк надає фруктам особливий насичений присмак.

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Приготування декору:

Для декору готуємо айсинг. Спочатку збиваємо білок разом з цукровою пудрою. Вливаємо сік половинки лимону. Збиваємо суміш до утворення стійкої піни. Беремо кондитерську плівку або пергамент. Тонким рівномірним шаром розподіляємо по ній глазур. Надаємо плівці форми рулету й ставимо в холодильник на 15 хв. Так само робимо бортики для рулету. Викладаємо на тарілку охолоджені фрукти. Поверх них ставимо шоколадну глазур з бортиками. Зверху рулет прикрашаємо айсингом та фруктами.

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Video: Салат на Новий рік 2020: «Фруктовий рулет» Приготуйте салат Фруктовий рулет на Новий рік 2020! Цей корисний делікатес приємно здивує ваших гостей незабутнім смаком. Покроковий рецепт фруктового салату на Новий рік в матеріалі