Гості вже на порозі, а оселедець ще не готовий до подачі на стіл? Дізнайтеся, як швидко почистити оселедець в майстер-класі Ігоря Місевича. Завдяки трьом секретам, ви зможете впоратися з цим завданням за три хвилини! Читайте, як очистити оселедець від кісток і шкіри в нашому матеріалі.

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Секрет 1. Щоб з легкістю відокремити філе риби від дрібних кісток, необхідно обгорнути оселедець паперовим рушником і кілька разів злегка постукати ним об стіл. Так кістки легше відстануть від філе.

Секрет 2. Щоб легко вийняти хребет, потрібно покласти рибу черевцем вниз, щільно притиснути по лінії хребта до дощечки, потім перевернути й акуратно видалити хребет. Разом з хребтом відокремляться й дрібні кістки.

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Секрет 3. Щоб зняти шкірку з оселедця, зробіть надріз біля голови. Так буде зручніше захопити цю ділянку рукою. Протріть шкірку серветкою, щоб не ковзала, й легким рухом руки зніміть її з риби.

Video: Як очистити оселедець від кісток та шкіри: секрети Ігоря Місевича Дивіться, як швидко почистити оселедець в майстер-класі Ігоря Місевича! Завдяки трьом секретам від кулінара, ви зможете впоратися з цим завданням за три хвилини