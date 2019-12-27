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Як за допомогою кіс зробити локони: секрети Олени Мельник

27.12.2019

Замість гарних локонів ви прокидаєтеся з вибухом на макаронному комбінаті? Олена Мельник розповість, як за допомогою кіс зробити локони! Дізнайтеся, яких найпоширеніших помилок варто уникати та як правильно заплітати коси, щоб отримати ідеальні локони, в нашому матеріалі.

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як за допомогою кіс зробити локони

Перш ніж ви дізнаєтесь секрети гарних локонів, проаналізуйте три типові помилки цієї зачіски.

Помилка № 1. Плести звичні трирядні коси

Якщо хочете об’ємну зачіску, звичні трирядні коси краще не плести. Через вагу коси, заплетеної таким чином, ви втрачаєте прикореневий об’єм.

Помилка № 2. Залишати кінці волосся незаплетеними

Кінці коси не мають бути вільними, інакше локони підкрутяться не до кінця.

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Помилка № 3. Розчісування

Розплетені коси в жодному разі не можна розчісувати. Так локони втратять форму та розкрутяться набагато раніше, ніж ви очікуєте.

як за допомогою кіс зробити локони

Тепер переходимо до другого етапу – секрети ідеальної зачіски! Запам’ятайте три основні правила заплітання кіс на ніч, і ваші локони будуть завжди бездоганними!

Правило № 1

Щоб локони були гарними, а верхівка об’ємною, треба заплітати волосся колоском, починаючи від кореня. Далі розділіть волосся на кілька пасом і доплетіть звичайною косою, якщо хочете дрібні локони, або ж залишіть колоском, якщо хочете великі хвилі.

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Правило № 2

Щоб кінці кіс не лишалися рівними на тлі локонів, потрібно обмотати їх пасмами, що лишилися, та закріпити гумкою. Важливо завертати кінці в одному напрямку, щоб потім локони виглядали охайно.

Правило № 3

Після того, як ви розплели коси, розділіть їх руками у потрібному напрямку та додайте трохи лаку для волосся. Так ваші локони триматимуться аж до самого вечора.

Video: Як за допомогою кіс зробити локони: секрети Олени Мельник

Олена Мельник розповість, як за допомогою кіс зробити локони. Читайте, яких поширених помилок варто уникати та як правильно заплітати коси, щоб отримати ідеальні локони

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