Продовжуючи тему салатів на Новий рік 2020… Якщо ви вирішили зустрічати свято зі своєю другою половинкою, «Вогонь кохання» за рецептом Ольги Стогнушенко стане ідеальною стравою для святкового застілля. Дізнайтеся, як приготувати смачний качиний салат на Новий рік, у нашому матеріалі!

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Продукти:

Для соусу:

Коньяк – 1 ч. л.

Мед рідкий – 1 ч. л.

Сік половинки апельсина

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Сіль

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Для салату:

Качина грудинка – 1 шт.

Сіль

Масло вершкове – 1 ст. л.

Листя салату

Базилік – 50 г

Апельсин – 1 шт.

Печериці – 1 великий гриб

Помідор – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Пучок ароматного сіна

Приготування:

Миємо м’ясо, обрізаємо плівку з грудинки. Просушуємо паперовим рушником, солимо, перчимо. На стороні шкірки робимо надрізи впоперек та смажимо качку саме на цьому боці без олії. Змішуємо все для соусу. На двошарову фольгу наливаємо трохи соусу, викладаємо філе, поливаємо соусом зверху та ставимо в духовку на 10 – 15 хвилин за температури 190 градусів. Дрібно ріжемо овочі й фрукти, смажимо їх на вершковому маслі. Потім вливаємо соус, випарюємо рідину. На тарілку викладаємо овочево-фруктову подушку та скибочки м’яса. Заливаємо страву соусом, в якому запікалася качка, прикрашаємо зеленню. Перед подачею підпалюємо сіно. Легкий димок надасть м’ясу приємний аромат. Прибираємо рештки сіна та подаємо салат на стіл.

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Video: Салат на Новий рік 2020: «Вогонь кохання» Качиний салат «Вогонь кохання»: рецепт незвичайного салату на Новий рік 2020. Як приготувати качиний салат Вогонь кохання, читайте в матеріалі