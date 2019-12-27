Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Салат на Новий рік: «Оселедець під шубою 21 століття»

27.12.2019

Кулінар Євген Клопотенко пообіцяв своїй мамі в студії «Все буде добре», що запропонує їй рецепт сучасного оселедця під шубою, від якого вона не зможе відмовитися. По суті, це буде желейно-буряковий мус з горіховим шаром та кількою на зеленій бісквітній подушці. Детальний рецепт оселедця під шубою по-новому – в матеріалі. 

сельд под шубой по новому

Більше на тему: «Святкова мандаринка»: рецепт салату на Новий рік 2020

Інгредієнти

Для бісквіта:

  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно – 0,5 склянки
  • Сіль, перець – за смаком
  • Цибуля – 1 шт.
  • Базилік – 2 гілочки
  • Кріп – 2 гілочки
  • Петрушка – 2 гілочки

Для верхнього шару шуби:

  • Волоські горіхи – 50 г
  • Кілька (пряного посолу) – 200 г
  • Буряк – 1 кг
  • Желатин – 1 упаковка
  • Лимон – 1 шт.
  • Домашній майонез – 2 ст. л.

Більше на тему: Салат на Новий рік 2020: «Вогонь кохання»

Приготування:

  1. Подрібнити зелень в блендері.
  2. Розділити яйця на жовтки і білки.
  3. Збити жовтки з цукром, сіллю, додати борошно, додати збиті білки, додати подрібнену зелень.
  4. Випікати бісквіт в квадратній формі 10 хвилин за температури 180 градусів. Охолодити.
  5. Варений буряк перебити в блендері з майонезом, сіллю, цукром і лимонним соком.
  6. Набряклий желатин розпустити в сотейнику, з’єднати з буряком.
  7. Кільку нарізати дрібними кубиками.
  8. Почищені горішки дрібно порубати.
  9. Сформувати канапе у формі. Видавити формою бісквіт (залишити його у формі), зверху викласти кільку, потім фісташки, потім шар буряка з желатином.
  10. Застигати канапе має у формі.

Дивіться онлайн усі випуски Все буде добре

Video: Салат на Новий рік: «Оселедець під шубою 21 століття»

Як приготувати салат Шуба по-новому? Оригінальний рецепт від Євгена Клопотенко - незвичайний і цікавий салат Оселедець під шубою по новому

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Хто виграє в 10 сезоні шоу «Х-фактор» (Голосування*)
Хто виграє в 10 сезоні шоу «Х-фактор» (Голосування*)
«Х-фактор» готується до неймовірного гала-концерту!
«Х-фактор» готується до неймовірного гала-концерту!
Марія Стопник: Я доведу, що це був неправильний вибір
Марія Стопник: Я доведу, що це був неправильний вибір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олег Винник з'явився на новорічній обкладинці «Теленедели»
Олег Винник з'явився на новорічній обкладинці «Теленедели»
Шлях на проєкті Марії Стопник
Шлях на проєкті Марії Стопник
Фотопідбірка четвертого прямого ефіру шоу «Х-фактор» -10
Фотопідбірка четвертого прямого ефіру шоу «Х-фактор» -10
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
ZBSband святкують свій перший солд-аут
ZBSband святкують свій перший солд-аут

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить