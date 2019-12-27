Кулінар Євген Клопотенко пообіцяв своїй мамі в студії «Все буде добре», що запропонує їй рецепт сучасного оселедця під шубою, від якого вона не зможе відмовитися. По суті, це буде желейно-буряковий мус з горіховим шаром та кількою на зеленій бісквітній подушці. Детальний рецепт оселедця під шубою по-новому – в матеріалі.

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Інгредієнти

Для бісквіта:

Яйця – 4 шт.

Борошно – 0,5 склянки

Сіль, перець – за смаком

Цибуля – 1 шт.

Базилік – 2 гілочки

Кріп – 2 гілочки

Петрушка – 2 гілочки

Для верхнього шару шуби:

Волоські горіхи – 50 г

Кілька (пряного посолу) – 200 г

Буряк – 1 кг

Желатин – 1 упаковка

Лимон – 1 шт.

Домашній майонез – 2 ст. л.

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Приготування:

Подрібнити зелень в блендері. Розділити яйця на жовтки і білки. Збити жовтки з цукром, сіллю, додати борошно, додати збиті білки, додати подрібнену зелень. Випікати бісквіт в квадратній формі 10 хвилин за температури 180 градусів. Охолодити. Варений буряк перебити в блендері з майонезом, сіллю, цукром і лимонним соком. Набряклий желатин розпустити в сотейнику, з’єднати з буряком. Кільку нарізати дрібними кубиками. Почищені горішки дрібно порубати. Сформувати канапе у формі. Видавити формою бісквіт (залишити його у формі), зверху викласти кільку, потім фісташки, потім шар буряка з желатином. Застигати канапе має у формі.

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