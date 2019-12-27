Не знаєте, як приготувати соковиту буженину? Тоді дивіться рецепт буженини від Мікаеля Арояна! Відомий кулінар навчить вас готувати смачне м’ясо легко та просто, завдяки авторським рецептами маринадів. Всі рецепти буженини зібрані в нашому матеріалі.

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Головний секрет соковитої буженини в правильному маринуванні. На цей випадок у Мікаеля Арояна є три авторських рецепти соусів, які зроблять м’ясо дуже соковитим і ніжним на смак.

Рецепт білого соусу для ніжного смаку м’яса

Складові:

Грецький йогурт – 200 мл

Яйце – 1 шт.

Борошно – 1 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Перець мелений білий – 0,5 ч. л.

Часник – 4 зубчики

Прованські трави – 0,5 ч. л.

Діжонска гірчиця – 1 ч. л.

Вода – 150 мл

Приготування:

Воду довести до кипіння. Збити яйце з просіяного борошном. Коли вода закипіла, зменшити вогонь і через пару хвилин різко влити йогурт. Перемішати. Додати збите яйце з борошном і прянощі з часником і гірчицею.

Рецепт червоного соусу для гострих страв

Складові:

Морква – 1 шт.

Перець болгарський червоний – 1 шт.

Гострий перець – 1 стручок

Часник – 4 зубчики

Помідори у власному соку – 5 шт.

Сіль – 1 ч. л.

Цукор – 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений – 0,5 ч. л.

Прованські трави – 0,5 ч. л.

Солодка паприка – 1 ч. л.

Рослинна олія – ​​2 ст. л.

Приготування:

Моркву помити й очистити. У м’ясі зробити глибокий надріз вздовж і помістити в нього морквину. Змішати очищені нарізані перці, часник, помідори, спеції та рослинну олію. Перебити в блендері. Залити м’ясо отриманою сумішшю.

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Рецепт гострого соусу з зеленню для соковитого пікантного смаку

Складові:

Базилік – 50-100 грамів

Кінза – 50-100 грамів

Петрушка – 50-100 грамів

Кріп – 50-100 грамів

Волоські горіхи

Спеції за смаком

Рослинна олія

Приготування:

Свіжу зелень перебити з часником, спеціями, рослинною олією та волоським горіхом. Вимите м’ясо добре змастити соусом. Загорніть буженину в фольгу – чим товщий шар фольги, тим краще м’ясо збереже сік. Важливо: матова сторона має бути зсередини. Щоб страва не підгоріла, налийте в деко воду – 1-1,5 см. Поставте м’ясо в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте близько години. А щоб буженина мала рум’яну скоринку, зніміть фольгу за 10 хвилин до повної готовності.

Video: Секрет соковитої буженини: рецепт від Мікаеля Арояна Рецепт буженини: три маринаду від Мікаеля Арояна, з якими просто приготувати соковиту буженину. Виберіть свій рецепт буженини в матеріалі