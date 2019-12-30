Дізнайтеся, як зробити Діда Мороза та Снігуроньку своїми руками на Новий рік 2020! STB.UA пропонує досить простий, але тривалий спосіб, як зробити Діда Мороза з вати, а також Снігуроньку. Майже всі матеріали для нашої веселої затії можна знайти вдома! Технологію виготовлення шукайте в матеріалі.

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Отже, щоб зробити Діда Мороза і Снігуроньку своїми руками, нам знадобляться такі матеріали:

вата – беріть ту, що замотана в рулон і волокна якої добре зчеплені між собою

клей з крохмалю і води

трижильний мідний дріт для каркаса

шматок алюмінієвої фольги довжиною 50 – 60 см

60 см туалетний папір (будемо робити пап’є-маше)

акрилові й акварельні фарби

підставка з дерева

синтепон

нитки.

Також нам потрібні такі нехитрі інструменти:

кусачки

пензлики (жорсткі – для клею, синтетична № 6, плоска № 1 кругла – для розпису)

ножиці

швацька голка.

Як зробити Діда Мороза своїми руками?

Голова

Для початку готуємо масу для пап’є-маше. В половині склянки холодної води розводимо столову без верху ложку крохмалю і доводимо до кипіння. Рвемо туалетний папір на дрібні шматочки і додаємо в охололий клей. Перетираємо пальцями до отримання однорідної маси. Формуємо з фольги голову Діда Мороза розміром приблизно з куряче яйце. Намічаємо очі іграшки, вдавивши у фольгу дві намистини відповідного розміру. Обмащуємо пап’є-маше. Чекаємо висихання. Катаємо з пап’є-маше «морквину» – ніс. Приклеюємо до обличчя Діда Мороза. Вертикально, а не як у Сніговика 🙂 Робимо невеликі кульки, розміщуємо на обличчі та робимо з цього лоб, щоки і підборіддя. Сушимо. Формуємо повіки. Промащуємо потилицю. Сушимо знову. Приступаємо до розпису. Замішуємо білий або кольору слонової кістки акрил з рожевою фарбою (можна аквареллю), щоб отримати колір, близький до тілесного. Обличчя профарбовуємо отриманим відтінком плоским синтетичним пензлем товщиною № 6, очі – білим, блакитним і чорним акрилом – найтоншим круглим пензликом № 1. Робимо штамп з губки і рожевою фарбою додаємо нашому персонажу рум’янець.

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Тулуб

Беремо трижильний мідний дріт, поступово розділяємо його на «гілочки» до певного рівня плечей. Наприклад, такий. Пам’ятаємо, що в довжині тіла нашого Діда Мороза має вміщуватися 6 голів. Там, де у нас закінчується шия, горизонтально відгинаємо бічні жили дроту – це будуть наші плечі. На середній дріт надягаємо голову. Від плечей дріт загинаємо вниз. Робимо петлі-долоні. Згинаємо отримані руки в ліктях. Знизу розділяємо провід до рівня стегон. Середню частину загинаємо вгору, скріплюючи тулуб. Нарізаємо синтепон смугами шириною в три сантиметри. Обмотуємо отриманим дротяний каркасом чоловічка. Ноги можна змотати разом. Охоплюємо стіжками, щоб форма трималася.

Одяг

Готуємо крохмальний клейстер у такій же пропорції, як на етапі з пап’є-маше. Додаємо синю або блакитну акварель для снігового відтінку. Вирізаємо з паперу детальки-викрійки таких елементів: брови, вуса, борода; шапка, відворіт для шапки; рукави, відворіт для рукавів; передня половинка костюма; задня половинка костюма; манжет по низу костюма; відворіт по борту костюма; рукавиці; комір; пояс. Промазану клейстером рулонну вату товщиною 5 – 7 мм викладаємо на наш каркас в перший шар, роблячи шубу і намічаючи її деталі. Коли трішки висохне, викладайте акуратно викроєні з такої ж вати деталі в другий шар. Шапку можна відобразити ось так, зробивши її ковпаком з півкола з облямівкою з довгого прямокутника. Можна і за формою голови.

5. За бажанням розмалюйте обсохлу ватяну фігурку широким пензлем. Рекомендуємо використовувати напівпрозорі акварельні фарби. Зручніше це робити, коли ви вже поставили іграшку на підставку.

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Підставка

У дощечці розміром 15 на 15 см робимо два маленькі отвори, в які вставляємо дротяні ноги Діда Мороза, загинаємо, закріплюємо. Вкриваємо дощечку кількома шарами ватного полотна 20 на 20 см. Готово!

Ось ми і розповіли, як зробити Діда Мороза і Снігуроньку своїми руками. Так-так, ця схема чудово застосовується і до жіночого варіанту ляльки. Але крім деталей одягу і способу, зверніть увагу на пропорції. Залежно від того, хочете ви зробити Снігуроньку підлітком чи маленькою дівчинкою, відношення розміру голови до тіла буде різним. Скористайтеся схемою.

Наші ляльки за належної старанності та уважності вийдуть приблизно такими! Кращі за магазинні, мабуть! Приємної підготовки до Нового року! Все буде добре!

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