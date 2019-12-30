Як зробити ялинкові іграшки своїми руками

Коли приходить час наряджати ялинку, атмосфера новорічних свят наповнює весь будинок! Як зробити ялинкові іграшки на Новий рік 2020 своїми руками? Експерти «Все буде добре» знають, що це дуже просто! Пам’ятайте, що варіантів ялинкових прикрас існує безліч на будь-який смак, головне – проявити фантазію та, власне, перейти до створення краси. Детальніше – в матеріалі.

Прикраси на ялинку з лампочки

Перетворитися на чудову прикрасу для зеленої красуні може звичайна лампочка! Ви можете як розфарбувати її однотонними кольорами, так і прикрасити святковою мішурою, намалювати новорічні деталі або доповнити солодощами.

Прикраси на ялинку – помпони

Також гарними та простими прикрасами для святкової ялини стануть помпони: різнокольорові, однотонні, вовняні, паперові…

Прикраси на ялинку з шишок

Шишки дозволять святковому деревцю виглядати природнішим. Крім того, що ви можете просто прикрасити дерево лісовими або штучними шишками, можна покрити їх снігом (з вати, фарби або штучного снігу), доповнити іншими святковими аксесуарами та зробити частиною цілої композиції!

Прикраси на ялинку своїми руками

Ялинкові іграшки своїми руками ви також можете зшити. Для цього підійдуть найрізноманітніші матеріали, кольори та ідеї. Ви можете скористатися як звичайними формами, так і знайти готові шаблони в інтернеті.

Новорічні прикраси з солодощів

Солодощі – дитині в радість! Звичайно, доповнити новорічну красуню можна і смачненьким. Для цього підійдуть не тільки цукерки та мандарини, а й пряники, печиво, апельсини, кориця, шоколад і багато іншого.

Прикраси на ялинку з картону

Також ялинкові іграшки на Новий рік 2019 ви можете вирізати: з картону, паперу, тканини… сміливо експериментуйте!

Прикраси на ялинку з пробок

Цікавою та оригінальною прикрасою на новорічну ялинку 2019 стане і декор з винних корок!

Пам’ятайте, що ялинкові іграшки своїми руками зробити досить просто. Надихайтеся ідеями, святковим настроєм, сміливо беріться за роботу, створюючи неповторну атмосферу власноруч!

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