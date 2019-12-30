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Як зробити ялинкові іграшки своїми руками

30.12.2019

Коли приходить час наряджати ялинку, атмосфера новорічних свят наповнює весь будинок! Як зробити ялинкові іграшки на Новий рік 2020 своїми руками? Експерти  «Все буде добре» знають, що це дуже просто! Пам’ятайте, що варіантів ялинкових прикрас існує безліч на будь-який смак, головне – проявити фантазію та, власне, перейти до створення краси. Детальніше – в матеріалі. 

Прикраси на ялинку з лампочки

Перетворитися на чудову прикрасу для зеленої красуні може звичайна лампочка! Ви можете як розфарбувати її однотонними кольорами, так і прикрасити святковою мішурою, намалювати новорічні деталі або доповнити солодощами.

ялинкові іграшки своїми руками

Прикраси на ялинку – помпони

Також гарними та простими прикрасами для святкової ялини стануть помпони: різнокольорові, однотонні, вовняні, паперові…

Красивою і простою прикрасою для святкової ялини стануть помпони

Красивою і простою прикрасою для святкової ялини стануть помпони

А зробити помпон зовсім нескладно!

А зробити помпон зовсім нескладно!

А зробити помпон зовсім нескладно!

Ще один приклад

Прикраси на ялинку з шишок

Шишки дозволять святковому деревцю виглядати природнішим. Крім того, що ви можете просто прикрасити дерево лісовими або штучними шишками, можна покрити їх снігом (з вати, фарби або штучного снігу), доповнити іншими святковими аксесуарами та зробити частиною цілої композиції!

Шишки дозволять виглядати святковому деревцю натуральнішим

Шишки дозволять виглядати святковому деревцю натуральнішим

ялинкові іграшки своїми руками

Прикраси на ялинку своїми руками

Ялинкові іграшки своїми руками ви також можете зшити. Для цього підійдуть найрізноманітніші матеріали, кольори та ідеї. Ви можете скористатися як звичайними формами, так і знайти готові шаблони в інтернеті.

ялинкові іграшки своїми руками

ялинкові іграшки своїми руками

Новорічні прикраси з солодощів

Солодощі – дитині в радість! Звичайно, доповнити новорічну красуню можна і смачненьким. Для цього підійдуть не тільки цукерки та мандарини, а й пряники, печиво, апельсини, кориця, шоколад і багато іншого.

ялинкові іграшки своїми руками

ялинкові іграшки своїми руками

Прикраси на ялинку з картону

Також ялинкові іграшки на Новий рік 2019 ви можете вирізати: з картону, паперу, тканини… сміливо експериментуйте!29

ялинкові іграшки своїми руками

Прикраси на ялинку з пробок

Цікавою та оригінальною прикрасою на новорічну ялинку 2019 стане і декор з винних корок!

ялинкові іграшки своїми руками

ялинкові іграшки своїми руками

ялинкові іграшки своїми руками

Пам’ятайте, що ялинкові іграшки своїми руками зробити досить просто. Надихайтеся ідеями, святковим настроєм, сміливо беріться за роботу, створюючи неповторну атмосферу власноруч!

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