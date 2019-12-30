Як зробити гірлянду на Новий рік своїми руками, а також як зробити новорічну ялинку своїми руками, покаже майстер Ольга Волкова. Щороку маленькі діти отримують безліч травм від новорічних іграшок та гірлянд. Ми пропонуємо вам зробити безпечний варіант новорічного декору за допомогою люмінесцентних фарб.

Новорічна ялинка своїми руками

Матеріали:

Папір – 1 аркуш А3

Ножиці

Пензлик

Скотч

Харчова плівка

Клей ПВА

Лак

Нитки для в’язання:

зелений клубок — 2 шт.

синій клубок — 2 шт.

червоний клубок — 2 шт.

Люмінесцентні фарби: червоного, синього, зеленого кольорів

Виготовлення:

Беремо ватман і робимо з нього конус. Скотчем фіксуємо каркас ялинки. Відрізаємо надлишки паперу для ідеальної форми конуса. Харчовою плівкою обмотуємо сформований каркас. Беремо зелену нитку і з верхівки каркаса починаємо щільно обмотувати ялинку, поступово спускаючись вниз. Зверху обмащуємо нитку клеєм ПВА. Залишаємо ялинку сохнути добу. Далі прибираємо з-під ялинки паперовий каркас. Беремо білу нитку й поверх зеленої обмотуємо саморобку. Щільність вибираємо самі. Лак на водній основі змішуємо з люмінесцентними фарбами. Отриманою сумішшю покриваємо поверхню новорічного дерева. Залишаємо ялинку до повного висихання.

Поради:

Якщо у вас немає харчової плівки, можна замінити її шматком пластику. Нитки вибирайте тільки натуральні. Щоб люмінесцентні фарби не залишали білий наліт, підбирайте нитки відповідно до кольору фарби.

Новорічна гірлянда своїми руками

Матеріали:

Плоскогубці

Суперклей

Дріт товщиною 0,7 мм, довжиною 1,5 метра

Ліска — 1,5 метра

Сітка армована — 3 кв. м

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Виготовлення:

Відрізаємо 30 см дроту й робимо каркас у формі зірки. Беремо нитки будь-якого уподобаного кольору й починаємо обмотувати ними зірку по дроту. Продовжуємо за тим же принципом заповнювати середину виробу. За допомогою клею-пістолета й нитки робимо контури зірки. Покриваємо зверху фарбами, що світяться.

Поради:

Щоб легше було формувати зірку, зробіть з дроту п’ять хвиль і з’єднайте їх між собою. Починаємо намотувати нитки на зірку з місця, де закрутили дріт. Вигини робимо округлі, інакше нитка буде рватися.

Video: Новорічна гірлянда та ялинка своїми руками: майстер-клас Ольги Волкової Як зробити гірлянду на Новий рік 2020 своїми руками, а також як зробити новорічну ялинку своїми руками, покаже майстер Ольга Волкова. Покрокова інструкція в матеріалі