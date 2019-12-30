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Салат олів’є до Нового року 2020: класичний рецепт

30.12.2019

У кожній компанії не вщухають суперечки, яким бути повинен правильний салат олів’є: класичний рецепт, на думку багатьох, повинен містити курячу грудку. Опоненти пропонують телятину. А хтось ні на що не проміняє варену ковбасу. Скільки різних рецептів ми перепробували на кухні «Все буде добре»! А класичним ми будемо вважати найпростіший!

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Якщо якихось складнощів можна уникнути, давайте це і зробимо. Тим більше, в сучасному ритмі життя, коли не завжди є час на витребеньки, та й ялинка купується за три години до бою новорічних дзвонів… Гості на порозі – заощадимо час, і з м’ясом вовтузитися не будемо. Візьмемо «варенку»! Отже:

Салат олів’є, рецепт класичний – з докторською ковбасою!

Складові:

  • картопля – 4 шт.
  • морква – 2 шт.
  • варена ковбаса «Докторська» – 500 г
  • яйця курячі – 5 шт.
  • огірки солоні або мариновані, великі – 4 шт.
  • консервований зелений горошок – 1 банка
  • майонез
  • зелень, сіль – за смаком

Спеціаліст з якості Андрій Бабаєв склав спеціальну таблицю, як вибрати кращі компоненти для салату олів’є.

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Приготування:

1. Варіть яйця протягом 7-10 хвилин (до ступеня готовності «круто»).
2. Ретельно вимиті, але не чищені картоплю і моркву відваріть в злегка підсоленій воді до готовності (приблизно 30 хвилин). Дістаньте з води і почистіть – так простіше.
3. Наріжте моркву і картоплю кубиками.
4. Наріжте ковбасу кубиками.
5. Наріжте огірки кубиками.
6. Яйця пропустіть крізь яйцерізку (дротова сіточка, можна нарізати і вручну)
7. Додайте у салат зелений горошок, попередньо зливши воду.
8. Додайте у салат майонез. За необхідності посоліть.

Більше на тему: Домашній майонез – рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Але не залишимо без уваги і шедеври наших експертів:

1. Три варианти «Олив’є» від Сергія Калініна

Video: Салат олів’є до Нового року 2020: класичний рецепт

Салат олів'є - це страва, без якої жоден новий рік не може бути повноцінним. Представляємо вашій увазі рецепт салату олів'є класичного на Новий рік 2020

2. Дуже незвичайний рецепт «Олів’є» від Ектора Хіменес-Браво

Video: Салат олів’є до Нового року 2020: класичний рецепт

Салат олів'є - це страва, без якої жоден новий рік не може бути повноцінним. Представляємо вашій увазі рецепт салату олів'є класичного на Новий рік 2020

З наступаючими Вас святами! Все буде добре! І смачно теж!

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