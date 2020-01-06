Свічки – дуже важливий атрибут Нового Року, Різдва і безлічі інших свят. Майстриня Ольга Волкова та екстрасенс Олена Курилова розповіли, як виготовити свічку-оберіг.

Вам знадобляться:

Довгі білі свічки з парафіну – 2 шт .;

Недогарки;

2 картонні коробочки;

Мотузочка з льону;

Кавові зерна;

Засушені кругляшки апельсина;

Гілочки м’яти;

Палички кориці;

Ножиці

Фен

Виготовлення свічки-оберега на Різдво:

Вирізаємо форми з двох картонних коробочок, що розрізняються за площею денця на 1-2 см. Вставляємо одну в іншу. Натираємо свічки і недогарки на тертці і розплавляємо на водяній бані, щоб парафін не пригорів і не прилип до каструльки. Закладаємо в картонну основу кавові зерна, шматочки апельсина, м’яту. Заливаємо ложкою парафін між основами. Чекаємо застигання в прохолодному місці. Витягуємо внутрішню коробочку. Робимо з мотузки гніт (приблизно 15 см) і закріплюємо у денця: робимо вузлик, розміщуємо посередині і крапаємо парафіном. Заливаємо парафін всередину основи. Чекаємо застигання. Виймаємо з форми. Розплавляємо боковинки феном, щоб проступили декоративні елементи.

Більше на тему: Як прикрасити будинок до Нового року та Різдва: ідеї інтер’єру

Коментар екстрасенса:

Для свічки-оберега найкраще підійде квадратна форма. Вважалося, що у 4 кутах свічки замикалися всі стихії, тому така свічка несе в собі силу землі, води, повітря і вогню – захищає енергетику людини і житла, приносить гармонію.

Краще використовувати білий або світлий парафін, не кольоровий. Так свічка не буде нести додаткового смислового навантаження, а тільки вбирати негатив.

Кавові зерена – символ розкоші і достатку. Зерна – те, що ми сіємо. Кавовий напій – ароматний, насичений, густий. Ми отримуємо від нього задоволення. Закладаємо його в основу свічки, щоб таким «смачним», насиченим, багатим було і наше життя цілий рік. Крім кави можна використовувати зерна пшениці (символ достатку у слов’ян), рис (символ достатку у східних народів).

Апельсини та інші фрукти. Яскраві натуральні елементи несуть позитивну енергетику радості, достатку, яскравості, повноти, соковитості життя. І принесуть удачу.

Гілочки м’яти. М’ятний чай використовується, як заспокійливий засіб для нервової системи, а з енергетики м’ята сприяє очищенню і оновленню. За рахунок поліпшення енергетики людини м’ята зміцнює здоров’я.

Свічку-оберіг краще розмістити поруч зі своїм ліжком або диваном на тумбочці. У місці, де ви відпочиваєте. І запалювати, коли буде сумно. Її полум’я буде спалювати негативну енергію, а при горінні свічка буде випромінювати енергію достатку, здоров’я, удачі за рахунок вкладених інгредієнтів.

Перед сном свічку обов’язково гасити. Але не задувати! Так ви розвієте своє щастя. Накрийте полум’я склянкою або ложкою.

Video: Робимо свічку-оберіг з апельсином і прянощами на Різдво Свічки – дуже важливий атрибут Нового Року, Різдва і безлічі інших свят. Майстриня Ольга Волкова та екстрасенс Олена Курилова розповіли, як виготовити свічку-оберіг

Більше на тему: 6 маловідомих різдвяних фільмів 2020