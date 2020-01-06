Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Різдвяні ворожіння від Олени Курилової

06.01.2020

Різдво це чудовий привід не лише зібратися всією родиною за святковою вечерею, а й влаштувати традиційні ворожіння. Про те, коли відкривається небо і дає відповіді на запитання, а також як саме потрібно ворожити, розповіла екстрасенс Олена Курилова.

Більше на тему: Молитва від пристріту і чаклунства від Олени Курилової

Video: Різдвяні ворожіння від Олени Курилової

Екстрасенс Олена Курілова розповіла, як наворожити собі принца на Різдво

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко поділилася емоціями від суперфіналу
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко поділилася емоціями від суперфіналу
Шлях на проєкті Георгія Колдуна
Шлях на проєкті Георгія Колдуна
Георгій Колдун: Люблю «Х-фактор» за те, що це не проєкт «вокальних спортсменів»
Георгій Колдун: Люблю «Х-фактор» за те, що це не проєкт «вокальних спортсменів»
Шлях на проєкті Еліни Іващенко
Шлях на проєкті Еліни Іващенко

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить