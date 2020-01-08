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Як виявити вінець безшлюбності: поради екстрасенса

08.01.2020

Ви досі незаміжня і не розумієте, в чому причина? Чи думали ви, що у вашій самотності винен він – вінець безшлюбності? Олена Курилова спеціально для «Все буде добре» розповіла, як його розпізнати та врешті-решт зустріти кохання свого життя. Як виявити вінець безшлюбності, читайте в матеріалі.

як визначити чи є вінець безшлюбності

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Вінець безшлюбності буває спадковий і набутий:

  1. Спадковий – це коли жінки із покоління в покоління не можуть вийти заміж і знайти жіноче щастя.
  2. Набутий – з’являється, коли хтось навмисно накладає його на іншу людину.

Є ще декілька життєвих ознак, за якими можна визначити наявність вінця безшлюбності:

  1. Безглузді перешкоди. Перед побаченням з чоловіком може стати погано, піднімається температура, болить голова.
  2. В дорозі ламається каблук, рветься сукня.
  3. Колишні чоловіки через короткий час після розлучення одружуються на іншій жінці.

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Як перевірити, чи насправді є вінець безшлюбності?

  1. Протягом тижня – від середи до середи – не знімаючи носіть на безіменному пальці лівої руки просту, без каменів, каблучку зі срібла.
  2. В останню ніч зніміть каблучку й опустіть в миску з водою. Залиште до ранку.
  3. Вранці доведіть воду до кипіння разом зі сріблом.
  4. Якщо вода спіниться – вінець безшлюбності є. Чим більше піни, тим він могутніший.

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