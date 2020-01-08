Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Як підтягнути шкіру й помолодшати за допомогою олії шипшини

08.01.2020

Ви мрієте про ідеальну шкіру без зморшок, а від магазинних кремів немає бажаного ефекту? Кулінар Таня Литвинова поділиться своєю секретною зброєю – рецептом молодильного крему. До його складу входить олія шипшини, за допомогою якої ви зможете підтягнути шкіру та помолодшати. І обійдеться він вам дуже дешево!

Більше на тему: Маска для шиї та зони декольте від Анни Галіциної

iStock-546165924

Інгредієнти:

  • Дитячий крем – 2 ст. л.
  • Сік алое – 1 ч. л.
  • Рідкий вітамін В12 – 5 кр.
  • Олія жожоба – 5 кр.
  • Олія шипшини – 10 кр.

Більше на тему: Як уникнути проблеми «навислого повіка»: 3 секрети від Ольги Сумської

Приготування:

  1. Змішати до однорідної консистенції дитячий крем із соком алое, рідким вітаміном В12, олією жожоба і шипшини.
  2. Покласти крем у баночку. Зберігати в холодильнику до 7 днів.

Використання:

Крем потрібно використовувати для шкіри обличчя й зони декольте двічі на день: вранці та ввечері. Наносити 2–3 краплі крему на кінчики пальців і масажними рухами втирати в попередньо очищену шкіру. Макіяж можна робити вже за півгодини.

Більше на тему: Гарячий кавовий скраб позбавить целюліту за 10 днів

Video: Як підтягнути шкіру й помолодшати за допомогою олії шипшини

Як підтягнути шкіру й помолодшати? До складу крему, рецептом якого поділилася Тетяна Литвинова, входить шипшина, яка підтягне вашу шкіру і омолодить обличчя

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко поділилася емоціями від суперфіналу
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко поділилася емоціями від суперфіналу
Шлях на проєкті Георгія Колдуна
Шлях на проєкті Георгія Колдуна
Георгій Колдун: Люблю «Х-фактор» за те, що це не проєкт «вокальних спортсменів»
Георгій Колдун: Люблю «Х-фактор» за те, що це не проєкт «вокальних спортсменів»
Шлях на проєкті Еліни Іващенко
Шлях на проєкті Еліни Іващенко

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить