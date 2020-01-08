Як приготувати горіхове молоко
08.01.2020
В студії «Все буде добре» співачка Анна Добриднєва розповіла рецепт неймовірно смачного молока з волоських горіхів. Все дуже просто та не займе багато вашого часу. Більше інформації про приготування молока з волоських горіхів у домашніх умовах – в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Волоські горіхи – 200 г
- Вода – 1 л
- Мед – 50 мл (2,5 ст. л.)
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Приготування:
- Горіхи залити на ніч водою.
- Зранку злити воду.
- Подрібнити волоські горіхи у блендері.
- Додати води і меду, знову перемолоти у блендері.
- Процідити суміш крізь марлю.
- Охолодити готове молоко.
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