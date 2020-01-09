Ваш кіт теж шастає по столу, гризе дроти й залишає всюди свою шерсть? Позбутися цих проблем можна всього за 15 хвилин! Читайте 3 лайфхаки від експертів «Все буде добре» про те, як відучити кота шкодити у квартирі, в нашому матеріалі.

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Лайфхак 1. Як зробити так, щоб кіт не залишав шерсть на речах?

Перша й дуже поширена проблема господарів пухнастих домашніх улюбленців – це шерсть на одязі та по всій квартирі. Щоб позбутися її раз і назавжди, зробіть своїми руками пристрій для чищення шерсті вашого кота.

Вам знадобляться: ДСП або стара непотрібна фанера (0,5 на 0,5 метра), улюблений килимок кота і два йоржики для посуду.

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Інструкція:

Робимо декілька дірок в дошці для йоржиків. Потім до неї прикріплюємо улюблений килимок котика. Це приверне його увагу та стимулюватиме приходити до девайсу. Далі кінці йоржиків вставляємо в ДСП і загинаємо під кутом 50 градусів. Закріплюємо йоржики один навпроти іншого приблизно на відстані в 30–40 см за допомогою термоклею.

Таким чином, кіт буде тертись об саморобний девайс, залишаючи всю шерсть на ньому.

Лайфхак 2. Як зробити так, щоб кіт не гриз дроти?

Для цього візьміть кульковий дезодорант і намажте ним дроти по всій довжині. Кота відлякає запах алюмінію хлорогідрату, що входить до складу дезодоранту. Речовина ніяк не нашкодить коту, але відлякає вихованця. Кіт перестане гризти шнури й шкодити електротехніці.

Лайфхак 3. Як зробити так, щоб кіт не вилазив на стіл?

Для цього візьміть стару скатертину і замочіть її в розчині оцту. На 1 літр води потрібна 1 чайна ложка оцту. Добре викрутіть. На стіл постеліть клейонку, щоб захистити меблі, а поверх неї – вологу скатертину.

Коти не люблять запах оцту й вологу, тому цей трюк раз і назавжди відучить вашого улюбленця залазити на стіл.

Більше подробиць шукайте в нашому відео!

Video: Як відучити кота шкодити у квартирі Як відучити кота лазити по столу й гризти дроти? А також, що робити, якщо вихованець залишає свою шерсть по всій квартирі. Читайте 3 лайфхаки про те, як відучити кота лазити по столу, гризти дроти й залишати скрізь свою шерсть

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