Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря Місевича
10.01.2020
Не можете приготувати домашній хліб смачним, а так хотілось би це зробити до Старого Нового року? Печемо хліб на яблучному повидлі в духовці правильно завдяки секретам майстерності від досвідченого кулінара Ігоря Місевича. Читайте незвичний рецепт хліба на повидлі в нашому матеріалі!
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Складові:
- Борошно – 1 скл.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Мелена кориця -1 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Подрібнений мускатний горіх – 1/8 ч. л.
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – півсклянки
- Яблучне повидло – півсклянки
- Оливкова олія – 2 ст. л.
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Приготування:
- Змішати яйця, цукор, яблучне повидло, мускатний горіх і олію.
- З’єднати борошно, розпушувач і сіль.
- Додати яєчну суміш до борошняної суміші. Вливати рідкі інгредієнти поступово, щоб регулювати щільність тіста. Замісити м’яке тісто. Викласти в форму.
- Випікати хліб 25 хвилин на 180 градусах. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Потім продовжити випікати ще 15 хвилин на 220 градусах.
Video: Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря МісевичаХліб на яблучному повидлі за рецептом Ігоря Місевича виходить дуже смачним, а головне пропікається рівномірно. Читайте рецепт хліба на яблучному повидлі покроково
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