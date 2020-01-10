Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря Місевича

10.01.2020

Не можете приготувати домашній хліб смачним, а так хотілось би це зробити до Старого Нового року? Печемо хліб на яблучному повидлі в духовці правильно завдяки секретам майстерності від досвідченого кулінара Ігоря Місевича. Читайте незвичний рецепт хліба на повидлі в нашому матеріалі!

Більше на тему: Апельсинове печиво без яєць від Тетяни Литвинової

Домашній хліб на яблучному повидлі

Складові:

  • Борошно – 1 скл.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Мелена кориця -1 ч. л.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Подрібнений мускатний горіх – 1/8 ч. л.
  • Яйця – 3 шт.
  • Цукор – півсклянки
  • Яблучне повидло – півсклянки
  • Оливкова олія – 2 ст. л.

Більше на тему: Вівсяне печиво з пластівців: рецепт покроково

Приготування:

  1. Змішати яйця, цукор, яблучне повидло, мускатний горіх і олію.
  2. З’єднати борошно, розпушувач і сіль.
  3. Додати яєчну суміш до борошняної суміші. Вливати рідкі інгредієнти поступово, щоб регулювати щільність тіста. Замісити м’яке тісто. Викласти в форму.
  4. Випікати хліб 25 хвилин на 180 градусах. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Потім продовжити випікати ще 15 хвилин на 220 градусах.

Video: Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря Місевича

Хліб на яблучному повидлі за рецептом Ігоря Місевича виходить дуже смачним, а головне пропікається рівномірно. Читайте рецепт хліба на яблучному повидлі покроково

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить