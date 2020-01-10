А ви знаєте, як правильно використовувати прянощі для приготування десертів? Всі секрети цього захопливого процесу розкриває «Все буде добре» Наталя Левензон. У своєму майстер-класі кулінар покаже, як застосовувати бодян, мускатний горіх і розмарин, щоб ваші солодощі мали неперевершений смак. Дізнайтеся, як використовувати спеції для десертів, у нашому матеріалі!

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Бодян

Особливості смаку. Бодян має солодкувато-гіркий смак і легкий аромат. Використовується в цілому та молотому вигляді.

Розрахування дози. Використовують 1–2 г на людину або порцію. Для цього приготуйте суміш для просочення з бодяном за цим рецептом та поливайте ним кекси, струдлі й пироги.

Як додавати бодян у тісто. Бодян покращує смак солодкої випічки, а його власний смак розкривається після нагрівання. Тому в тісто бодян варто додавати на початку приготування.

При приготуванні холодних десертів враховуйте, що бодян найкраще поєднується з молочними та кавовими десертами.

Рецепт суміші для випічки

Складові:

Вода – 1 склянка

Цукор – 1 склянка

Бодян – 1 зірочка

Приготування:

Нагріти сковорідку, покласти туди цукор, залити воду. Прогріти 1 хвилину, потім покласти бодян. Готувати на слабкому вогні 1–2 хвилини. Слідкуйте, щоб цукор не підгорів і не перетворився на карамель.

Мускатний горіх

Особливості смаку. Смак мускату пасує до багатьох десертів, добре поєднується з молочним десертами, пана-котою та пудингами. Добре поєднується з солодкими інгредієнтами – гарбузом, фініками, інжиром, абрикосом.

Розрахування дози. Додавайте мускатний горіх в мінімальних кількостях, не більше 1 г на порцію.

Як додавати мускатний горіх у тісто. Мускатний горіх швидко втрачає свій аромат при тепловій обробці. Тому в тісто його додають наприкінці.

Мускатний горіх додається в сирні та молочні десерти, вироби з шоколаду, пана-коту, варення, сирні пасти, фруктово-ягідні десерти або морозиво на останньому етапі приготування.

Також мускатний горіх можна змішувати з іншими спеціями, наприклад, з бодяном, гвоздикою та кардамоном.

СЕКРЕТ. Для приготування десертів краще не користуватися готовою меленою спецією, а натирати цілісний горіх на спеціальній тертці безпосередньо перед приготуванням страви. Якщо у вас немає такої тертки, натирайте його на найдрібнішій з усіх, що у вас є. Можна подрібнити горіх за допомогою кухонного комбайна.

Рецепт суміші для випічки

Складові:

Бодян – 2–3 зірочки

Мускатний горіх (тертий) – 1 ч. л.

Гвоздика – 1 ч. л.

Кардамон – 1 ч. л.

Приготування:

Покласти всі інгредієнти у ступу та перетерти.

Додавайте суміш у випічку в пропорціях 1–2 грами на людину на останньому етапі приготування.

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Розмарин

Особливості смаку. Розмарин є однією з найсильніших запашних приправ, має гіркуватий смак.

Розрахування дози. Будьте дуже обережні у додаванні розмарину до страви, адже у великій кількості він здатний зіпсувати смак.

Використовувати розмарин потрібно виключно в свіжому вигляді – сухий може надати десерту неприємний аромат.

Як додавати розмарин до тіста. До тіста та інших гарячих десертів розмарин можна додавати на будь-якому етапі приготування, оскільки під час термічної обробки він не втрачає смаку та аромату.

Розмарин добре поєднується з абрикосами, яблуками, грушею, персиком та цитрусовими. Також чудово поєднується з яблучним желе або варенням.

З іншими спеціями розмарин поєднувати не можна.

Рецепт масла для випічки

Складові:

Розмарин – 1 гілочка

Вершкове масло – 1 ст. л.

Приготування:

Розтопити вершкове масло на пательні, покласти туди гілочку розмарину. Потім прибрати рослину і в отриманій суміші обваляти фрукти для випічки.

Також можна використовувати гілочки розмарину для прикрашання десертів.

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Video: Як використовувати прянощі для приготування десертів: майстер-клас Наталії Левензон Як використовувати прянощі для десертів, розповідає Наталя Левензон. Простий принцип того, як використовувати прянощі і спеції - бадьян, мускатний горіх, розмарин - для приготування десертів