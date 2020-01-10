Маска для шиї та декольте від Анни Галіциної допоможе швидко привести в тонус ніжний шкірний покрив. Ця частина жіночого тіла дуже приваблює чоловіків, а в’яла шкіра тільки додає років. Читайте, як зробити маску для шиї та декольте, і нехай ваша шкіра завжди сяє молодістю та красою!

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Для приготування маски вам знадобляться:

Жирна сметана – 100 г

Яєчний жовток – 1 шт.

Сік половинки лимона

Пюре шпинату – 100 г

– 100 г Горілка – 1 ч. л.

1 ч. л. Вівсяне борошно – 100 г

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Приготування:

Змішайте сметану з жовтком. Додайте горілку , сік лимона (бажано свіжовичавлений), шпинат і вівсяне борошно . Всі інгредієнти ретельно перемішайте .

Нанесіть маску на попередньо очищену шкіру, залиште на 15 хвилин. Потім змийте прохолодною водою та м’яко промокніть рушником шкіру.

Решту маски перелийте в банку і зберігайте в холодильнику (строк зберігання – 48 годин).

Робіть процедуру двічі на тиждень.

Video: Маска для шиї та зони декольте від Анни Галіциної Як зробити маску для шиї та зони декольте в домашніх умовах? Рецепт маски від косметолога для шиї та декольте

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