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Соус чимічурі: рецепт від Олександра Якутова

14.01.2020

В одному з випусків «Все буде добре» відкрилася нова неперевершена страва від шеф-кухаря Олександра Якутова. Детальний рецепт соусу чимічурі до стейку рибай читайте в нашому матеріалі.

соус чимічуррі

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Інгредієнти:

  • кінза – 1 пучок
  • петрушка – 1 пучок
  • листя орегано
  • зелень чебрецю
  • цибуля – 4 шт.
  • часник – 1 г.
  • перець чилі – 1–2 шт.
  • сіль – 2–3 ч. л.
  • виноградний оцет 5% – 1 склянка
  • оливкова олія – 1/2 літра

Приготування:

  1. Подрібніть ножем великий пучок кінзи, петрушки, листя орегано і зелень чебрецю, а також 4 очищені цибулини, головку часнику (можна видавити через прес) та 1 або 2 перця чилі, нарізаних разом з насінням.
  2. Усі інгредієнти складіть в миску, додайте 2–3 чайні ложки солі, одну склянку виноградного п’ятивідсоткового оцту і ретельно змішайте.
  3. Додайте півлітра оливкової олії (можна використовувати будь-яку) і знову ретельно перемішайте.

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