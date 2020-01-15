Як уникнути проблеми «навислого повіка»: три секрети від Ольги Сумської
З віком тонка шкіра навколо очей значно втрачає еластичність і розтягується. Погляд стає важким. Актриса та експерт «Все буде добре» Ольга Сумська пропонує виконувати наступні процедури від навислої повіки в домашніх умовах.
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Крок № 1. Кріотерапія
Готуємо косметичний лід. У мінеральну воду з молоком (1:1) додаємо екстракт алое або свіжий сік алое у співвідношенні 1:2 – 2 частини води і 1 частина алое. Отриману суміш заливаємо в формочки для льоду.
Щоранку протираємо повіки кубиком льоду з соком алое. Завдяки охолоджувальному ефекту зменшується набряклість, а сік алое живить шкіру.
Це ще й чудова процедура для позбавлення від мішків під очима.
Крок № 2. Зволожувальний крем
Нам знадобляться:
- масло какао – 1 ч. л.
- олія сандалу – 2 краплі
- олія фенхеля – 2 краплі
Масло какао розтоплюємо на водяній бані, додаємо по 2 краплі сандалової і фенхелевої олії, розмішуємо. Потім рідкий склад переливаємо в маленьку баночку.
Коли масло застигне, використовуємо як крем для повік – беремо мізинцем невелику кількість масла і прикладаємо до шкіри навколо очей, воно одразу почне танути і вбиратися.
Ціна крему: близько 25 грн. Вистачає такого крему приблизно на місяць, зберігати в холодильнику.
Всі інгредієнти добре живлять, зволожують і роблять шкіру пружною і еластичною.
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Крок № 3. Гімнастика для очей
Вправа 1. Підтяжка. «Гойдалка». Сісти на стілець, очі закрити. Не відкриваючи їх, подивитися максимально вгору, а потім – вниз. Повторити 5 разів.
Вправа 2. Тонізування. Кліпання очима. Підняти голову, подивитися вгору. Залишаючись в такому положенні, часто кліпати очима протягом 30 секунд.
Вправа 3. Зміцнення. Нахили. Відвести голову назад, повіки заплющити. Затриматися так на 5 секунд, потім розслабитися.
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