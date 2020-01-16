Як розбагатіти: поради Хаяла Алекперова

Хочете, щоб гаманець завжди був набитий різноманітними купюрами? Для цього достатньо знати кілька хитрощів. Як розбагатіти, і що для цього потрібно робити розповів екстрасенс Хаял Алекперов.

Перш за все, слід пам’ятати, що багатство не приходить саме по собі – для цього необхідно докладати зусилля. Безумовно, є талісмани, які позитивно впливають на фінансову складову життя, проте просто сидіти з оберегом і чекати, коли ж на голову зваляться пачки грошей, не варто. Потрібно добряче постаратися. Не слід відразу ж тринькати зароблені гроші. Поставте собі мету і трудіться заради неї. Об’єктивно оцінюйте свій дохід та розтрати.

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Існують талісмани, які допомагають людині уникнути обману, аварій і хвороб, через які, власне, нерідко і доводиться витрачатися. Найкращим оберегом вважається аметист – саме він впливає на прийняття правильного рішення, як все-таки розпорядитися грошима.

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Пам’ятайте: не варто після заходу сонця займати в борг. Також, якщо ви на вулиці виявили на землі монети, не слід їх підіймати – вони можуть бути заряджені негативною енергетикою.

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Представникам вогняної (Овен, Лев, Стрілець) і земної (Діва, Козеріг, Телець) стихій краще зберігати гроші в гаманці чорного кольору. Тим же, хто відноситься до водного (Рак, Скорпіон, Риби) і повітряного (Терези, Близнюки, Водолій) типів, бажано зупинити свій вибір на гаманцях червоних тонів – ці кольори допоможуть кожному зі знаків залучити заповітні купюри.

А ось складати готівку лицем до лиця, в порядку зростання і т.д. не варто. Як би там не було, ви все одно її витратите, тому ритуал виявиться безглуздим.

Ставтеся до грошей з повагою, радійте, коли вони з’являються і не засмучуйтеся, якщо з ними доводиться розлучатися. Така установка не тільки збереже ваші нерви, а й залучить нові фінанси.

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Video: Як розбагатіти: поради Хаяла Алекперова Способи розбагатіти від Хаяла Алекперова досить прості, але мають магічним характером. Читайте, як розбагатіти і яких правил варто дотримуватися - поради екстрасенса