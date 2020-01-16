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Кефірна маска для сухого волосся: рецепт Ольги Сумської

16.01.2020

Ваше волосся перетворилося в справжню солому? Ви вже навіть не сподіваєтеся повернути їм життєву силу? Вас врятує кефірна маска для волосся! Навіть найсухіше та найламкіше волосся стане знову блискучим, шовковистим та здоровим з допомогою кефірної маски за рецептом Ольги Сумської. Подробиці в матеріалі.

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Складові для маски:

  • Теплий кефір – 100 мл
  • Жовток – 1 шт.
  • Житнє борошно – 2 ст. л.
  • Горохове борошно – 2 ст. л.
  • Вітамін Е (в краплях) – 2–3 краплі

Кефір, жовток, горохове і житнє борошно – це протеїни. Вони допомагають відновити структуру пошкодженого волосся, зміцнити його, зробити еластичнішим і міцнішим.

Вітамін Е надає волоссю блиску та сяйва, робить його шовковистим на дотик і на вигляд.

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Приготування::

  1. Змішати складові, нанести їх по всій довжині волосся, укутати голову поліетиленовим пакетом і рушником.
  2. Залишити маску на 15 хвилин, потім змити теплою водою та висушити волосся.

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