Пудинг з каші: три рецепти від Тетяни Литвинової
22.01.2020
Як зацікавити дитину сніданком, знає Тетяна Литвинова: потрібно приготувати пудинг з каші! Кулінарний експерт підготувала три абсолютно різних, але однаково смачні рецепти: з рисової, перлової і кукурудзяної каші.
Головний секрет: щоб пудинг з каші вдався на славу, кашу варто варити в’язку, не розсипчасту.
Пудинг №1: Рисово-журавлинний
Складові:
- рисова каша, відварена на молоці – 100 г
- яйце – 2 шт.
- цукор – 1 ст.л.
- ванільний цукор – ½ ч. Л.
- кориця – на кінчику ножа
- густий абрикосовий джем – 100 г
Для журавлинного соусу:
- журавлина – 1 склянка
- цукор – 3 ст. л.
Приготування:
- Кашу перебити в блендері.
- Відміряти третину збитих жовтків, додати їх до каші, перебити в блендері.
- Перетерти кашу через сито, щоб вийшла однорідна структура.
- Третина збитих білків додати в суміш каші і жовтків, акуратно перемішати.
- Розділити масу на дві частини.
- Першу частину перелити в форму для запікання.
- У другу половину додати 3 столових ложки журавлинного сиропу, перемішати. Вилити в другу форму для запікання
- Запікати при температурі 180 градусів 15 хвилин.
- Охолоджені білий і червоний пудинги нарізати квадратами.
- Викласти на тарілку шар пудингу, тонкий шар густого джему, шар пудингу другого кольору.
- Полити пудинг-тістечко соусом. Прикрасити ягодами.
Приготування соусу:
Стакан ягід журавлини (свіжих або заморожених) проварити в сотейнику з водою і цукром до загустіння соусу.
Пудинг №2: Шоколадний на перловці
Складові:
- перлова каша, відварена на молоці – 100 г
- яйце – 2 шт.
- цукор – 1 ст.л.
- ванільний цукор – ½ ч. л.
- какао-порошок – 3 ст.л. (2 ст.л. у пудинг +1 ст.л. для подачі)
- шоколадна стружка
Приготування:
- Зварену перлову кашу перебити в блендері.
- Додати половину залишилися жовтків, додати какао, збити.
- Перетерти кашу через сито, щоб вийшла однорідна структура.
- Додати половину збитих білків. Акуратно перемішати.
- Розлити по формах.
- Запікати при температурі 180 градусів 15 хвилин.
- Готовий пудинг присипати какао і прикрасити шоколадною стружкою. Подавати з ягідним соусом.
Пудинг №3: Апельсиновий на кукурудзяній каші
Складові:
- Кукурудзяна каша, відварена на молоці – 100 г
- Яйце – 2 шт.
- Цукор – 1 ст.л.
- Ванільний цукор – ½ ч. л.
- Курага – 5 шт. (попередньо запарена, нарізана дрібними кубиками)
- Ірис вершковий – 5 кубиків
- Апельсиновий сік – 2 ст.л.
- Апельсин – для презентації
Приготування:
- Кукурудзяну кашу перебити в блендері з жовтками. Додати корицю і апельсиновий сік.
- Перетерти кашу через сито, щоб вийшла однорідна структура.
- Додати залишок білків, акуратно розмішати.
- Додати подрібнену курагу. Перекласти у форму для запікання. Запікати при температурі 180 градусів 15 хвилин.
- Подавати зі скибочками апельсина та ягідним соусом.
Video: Пудинг з каші: три рецепти від Тетяни ЛитвиновоїЯк приготувати пудинг з каші, щоб ваш малюк нарешті її поїв? Читайте рецепт пудингу з каші з апельсиновим, шоколадним і ванільним смаком
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