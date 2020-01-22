Як правильно доглядати за пензликами для макіяжу? В рамках серії майстер-класів із догляду за собою візажист Олена Мельник розповіла, як правильно очищати пензлики для макіяжу. Читайте подробиці в нашому матеріалі.

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Від частого використання на ворсі пензлів накопичується пил, частинки шкіри та косметичних засобів, що сприяє розмноженню мікробів. У результаті пензлики перестають якісно виконувати свою функцію, викликають подразнення на шкірі або навіть прищі.

Є два типи пензлів: синтетичні та з натурального ворсу. І догляд за ними відрізняється.

Синтетичні пензлики використовують для нанесення рідких і жирних засобів як тональний крем або помада. Ці текстури швидко забруднюють пензлики. Тому мити їх потрібно після кожного використання.

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Очищення синтетичних пензликів

Для очищення синтетичних пензликів використовуйте дитяче брускове мило. Рідким бажано не користуватись, оскільки від нього пензлики розпушуються та втрачають свої властивості.

Візьміть мило, утворіть піну в руках. Занурте в цю пінку пензлик і зробіть ним кілька кіл. Змийте піну з пензлика теплою водою.

Увага! Важливо не намочити місце склейки ворса з ручкою. Інакше клей втратить свої властивості, й термін служби пензлика значно зменшиться.

Пензлики з натуральним ворсом зазвичай використовують для нанесення сухих засобів, наприклад, пудри.

Такі пензлі не треба мити після кожного використання. Достатньо лише струшувати залишки засобу в суху паперову серветку.

Очищення натуральних пензликів

Натуральні пензлики достатньо очищувати раз на три місяці. Для миття в домашніх умовах найкраще користуватися звичайним шампунем.

Утворіть піну з шампуню в руках або в мисці з теплою водою. Вмочіть пензлик в пінну воду та зробіть ним колоподібні рухи. Не забувайте про місце склейки ворсу: його в воду занурювати не можна.

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Як сушити пензлики

Після водних процедур ворс треба обгорнути махровим рушником. Краще його не терти, а просто промокнути.

Для повного висихання пензлика потрібно 10–12 годин. Ідеальне положення для цього вертикальне, ворсом донизу, та з відкритим доступом повітря.

Увага! Пришвидшувати процес сушки за допомогою батареї або обігрівача категорично не можна. Це небезпечно як для місця склейки, так і для самого ворсу.

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Video: Догляд за пензликами для макіяжу: майстер-клас від Олени Мельник Олена Мельник розповість, як доглядати за пензликами для макіяжу. Про те, як правильно очищати пензлі для макіяжу, читайте в нашому матеріалі