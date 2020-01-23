Обліпиха з медом і волоськими горіхами на зиму
23.01.2020
Обліпиха має в складі багато вітамінів, корисних компонентів, що допомагають в лікуванні застуди. У нашому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати обліпиху на зиму з медом і волоськими горіхами. Це простий та смачний рецепт.
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Складові:
- Ягоди обліпихи – 2 ст.
- Волоські горіхи – 10 шт.
- Мед – 1 ст.
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Приготування:
- Обліпиху перетерти з допомогою блендера.
- Зцідити сік за допомогою марлі.
- Розподілити обліпихову масу в одноразові целофанові пакетики по 100–150 г і помістити в морозилку на зберігання.
- Ядра волоських горіхів подрібнити.
- Змішати мед, обліпиху, горіхи та ретельно розмішати до повного розчинення меду. Перекласти масу в банку та зберігати в холодильнику.
На відміну від інших плодів, обліпиха не втрачає ніяких корисних властивостей після заморозки. Саме це робить її особливою! Перевагою цього рецепту є відсутність метушні з банками та стерилізацією! Максимум вітамінів, мінімум витраченого часу!
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