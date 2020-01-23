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Обліпиха з медом і волоськими горіхами на зиму

23.01.2020

Обліпиха має в складі багато вітамінів, корисних компонентів, що допомагають в лікуванні застуди. У нашому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати обліпиху на зиму з медом і волоськими горіхами. Це простий та смачний рецепт.

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Складові:

  • Ягоди обліпихи – 2 ст.
  • Волоські горіхи – 10 шт.
  • Мед – 1 ст.

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Приготування:

  1. Обліпиху перетерти з допомогою блендера.
  2. Зцідити сік за допомогою марлі.
  3. Розподілити обліпихову масу в одноразові целофанові пакетики по 100–150 г і помістити в морозилку на зберігання.
  4. Ядра волоських горіхів подрібнити.
  5. Змішати мед, обліпиху, горіхи та ретельно розмішати до повного розчинення меду. Перекласти масу в банку та зберігати в холодильнику.

На відміну від інших плодів, обліпиха не втрачає ніяких корисних властивостей після заморозки. Саме це робить її особливою! Перевагою цього рецепту є відсутність метушні з банками та стерилізацією! Максимум вітамінів, мінімум витраченого часу!

 

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