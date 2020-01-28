Щоб уникнути негативних моментів у житті, важливо вчасно виявити приворот. Як дізнатись, чи причарували вашого чоловіка, знає експерт «Все буде добре» екстрасенс Олена Курилова. Детальніше про те, як виявити приворот, читайте нашому матеріалі.

Як виявити те, що вашого коханого причарували? І не кажіть, що ця біда не може завітати у вашу домівку. Відомо, що в зоні ризику всі чоловіки та навіть жінки. І зовсім не важливо, чи відрізняється він (або вона) знатною красою і багатством. Хоча дійсно, частіше під приворот потрапляють чоловіки, бо жінки частіше люблять звертатися по допомогу до магії. Отже, щось підозріле відбувається з вашим коханим? Радимо звернути увагу на такі ознаки.

Ознаки привороту:

Заворожений об’єкт, як божевільний, тягнеться до того, хто його причарував, але поруч з тією особою бути все ж не може. Він ніби загублений, не знаходить собі місця, від чого дуже страждає. Різке виникнення потягу до спиртного. Він раптово починає курити, пробувати заборонені речовини? Це також ознаки привороту, бо його енергія руйнівна для людини. Згодом вона ламається, як психологічно, так і фізично. Сексуальний розлад із законною дружиною – це головна ознака. Різка втрата інтересу до своїх близьких, навіть до рідних дітей. В його серце приходить байдужість. І це повинні бути різкі зміни, тобто якщо раніше ваш чоловік годинами приділяв увагу чомусь (комусь), а потім різко втратив інтерес. Дратівливість, прояв агресії. Різке загострення давніх хвороб.

Ви повинні знати, що для того, щоб приворожити вашу кохану людину, багато і не потрібно. Навіть присутність її не обов’язкова. Вже давно вигадали обряди, котрі не потребують багато втручань. Приворот роблять за фотографією, через особисті речі об’єкта.

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Будьте обачними і пам’ятайте: краще виявити загрозу раніше, щоб мати змогу допомогти коханій людині та не втратити її назавжди.

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