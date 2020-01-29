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Найсмачніший борщ: рецепт від Руслани Лижичко

29.01.2020

Кажуть, скільки господинь, стільки й рецептів борщів. А хочете дізнатися, як зварити найсмачніший борщ? Українська співачка Руслана Лижичко поділилася рецептом незвичайного, оригінального борщу з родзинками! Читайте, як приготувати найсмачніший борщ, у нашому матеріалі.

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Складові:

  • Буряк – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Корінь селери – 1 шт.
  • Горошок зелений – 50 г
  • Квасоля спаржева – 100 г
  • Броколі – 150 г
  • Квасоля біла – 150 г
  • Морква – 1 шт.
  • Мускатний горіх – 1 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Родзинки – 50 г
  • Лавровий лист – за смаком
  • Духмяний перець – за смаком
  • Кефір – за смаком

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Приготування:

  1. Зваріть квасолю. Буряк очистіть від шкірки, наріжте великими кубиками та зваріть в окремій каструлі.
  2. Запікайте цибулю в розігрітій до 160 градусів духовці 30 хвилин.
  3. Моркву, корінь селери, стручкову квасолю, горошок, броколі приготуйте на пару.
  4. В одну каструлю покладіть всі овочі й варіть на мінімальному вогні до повної готовності.
  5. Додайте мускатний горіх, лавровий лист, перець і часник. Потім покладіть розрізану запечену цибулю.
  6. В кінці приготування додайте родзинки.

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Video: Найсмачніший борщ: рецепт від Руслани Лижичко

Як приготувати найсмачніший борщ? Рецепт, як зварити найсмачніший борщ

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