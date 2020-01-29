Кажуть, скільки господинь, стільки й рецептів борщів. А хочете дізнатися, як зварити найсмачніший борщ? Українська співачка Руслана Лижичко поділилася рецептом незвичайного, оригінального борщу з родзинками! Читайте, як приготувати найсмачніший борщ, у нашому матеріалі.

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Складові:

Буряк – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Корінь селери – 1 шт.

Горошок зелений – 50 г

зелений – 50 г Квасоля спаржева – 100 г

Броколі – 150 г

– 150 г Квасоля біла – 150 г

Морква – 1 шт.

– 1 шт. Мускатний горіх – 1 шт.

горіх – 1 шт. Часник – 3 зубчики

Родзинки – 50 г

Лавровий лист – за смаком

Духмяний перець – за смаком

Кефір – за смаком

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Приготування:

Зваріть квасолю . Буряк очистіть від шкірки, наріжте великими кубиками та зваріть в окремій каструлі . Запікайте цибулю в розігрітій до 160 градусів духовці 30 хвилин . Моркву, корінь селери, стручкову квасолю , горошок , броколі приготуйте на пару. В одну каструлю покладіть всі овочі й варіть на мінімальному вогні до повної готовності. Додайте мускатний горіх , лавровий лист, перець і часник. Потім покладіть розрізану запечену цибулю . В кінці приготування додайте родзинки .

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Video: Найсмачніший борщ: рецепт від Руслани Лижичко Як приготувати найсмачніший борщ? Рецепт, як зварити найсмачніший борщ