Підібраний за знаком зодіаку талісман допоможе привернути удачу та уникнути життєвих труднощів! Суддя проекту «Битва екстрасенсів», експерт програм «Слідство ведуть екстрасенси» та «Все буде добре» медіум та астролог Хаял Алекперов дасть поради, щодо вибору талісманів та амулетів саме для вашого знака зодіаку. Нехай успіх завжди буде з вами!

Овен

Талісманом для Овнів є прикраса у вигляді ключа. Ця річ допоможе Овнам бути успішним у професійній сфері, досягти нових висот і головне – глибше зрозуміти суть подій, що відбуваються. Адже представникам цього знаку дуже властиво дивитися на світ легковажно й поверхнево. Можна носити такий талісман у вигляді прикраси або простого брелока. При цьому дуже добре, якщо він буде зроблений зі срібла. Адже срібло має сильні магічні властивості та здатне поглинати негативну енергетику.

Телець

Тельцям чудово підходить фігурка, статуетка або прикраса у вигляді кота. Ця тварина символізує мудрість, хитромудрість, незалежність і красу. Такий талісман допоможе Тельцям приймати правильні рішення на інтуїтивному рівні, стати мудрішими. Це також наділить прямолінійних і запальних Тельців гнучкістю, необхідною для уникнення непотрібних конфліктів і розбіжностей.

Близнюки

Безтурботним Близнюкам талісман у вигляді пісочного годинника допоможе впоратися з бурхливою фантазією та потоком ідей. Дуже добре, якщо ця річ буде стояти на робочому місці представників цього знаку. Пісочний годинник принесе необхідний баланс і гармонію в життя Близнюків.

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Рак

Як талісман Раки можуть сміливо використовувати фігурку або прикрасу у вигляді змії. Ні для кого не секрет, що ця тварина – символ мудрості, яка так притаманна представникам цього знаку. А тому вона принесе успіх у справах, пов’язаних із фінансовою та бізнес-сферою. Крім того, фігурка змії допоможе самотнім Ракам привернути до себе увагу протилежної статі, а сімейним парам зміцнити створений ними союз.

Лев

Залучити натхнення та творчий ентузіазм Левам допоможе талісман у вигляді пташиного пера. Амбітним представникам цього знака дуже часто бракує сил та енергії, щоб втілити в життя всі задумані плани. А енергетика цього талісмана допоможе відновити енергетичний баланс, додавши своєму власникові сил.

Діва

Удачу Дівам приносить їхнє ім’я або перша літера імені. Це допоможе подолати труднощі та зробити шлях до нових вершин рівним і легким. Також цей талісман приверне Дівам прихильність фортуни. Бо представників цього знака складно назвати улюбленцями пані удачі – в основному своїх цілей вони досягають, продираючись крізь терни та завдяки наполегливій праці.

Терези

Талісман у вигляді підкови чудово підходить оптимістичним Терезам. Він привертає в їхнє життя потрібних людей, відкриває потрібні двері. Крім того, підкова буде приносити своєму власникові неочікувані радощі на зразок несподіваного доходу або приємних знахідок.

Скорпіон

Залучити прибуток у фінансовій сфері та захиститися від недоброзичливців Скорпіонам допоможе шпилька. А для більшого ефекту на металеву шпильку надягайте намистинку червоного кольору. Шпилька сама по собі – це найпростіший спосіб захиститися від негативного магічного впливу на кшталт зурочення. А намистинка червоного кольору підсилює силу такого оберега. Червоний колір перетягує на себе негативні думки та побажання недоброзичливців. Крім того, підсилює життєву енергію людини. Скорпіони досить обережні та рідко довіряють людям. Але найбільшим ударом для представників цього знаку є розчарування в тих, на кого вони покладали свої надії. А талісман у вигляді шпильки допоможе трохи застрахуватися від таких помилок.

Стрілець

Стрільцям часто бракує терпіння – вони схильні до прийняття необдуманих рішень. І в багатьох випадках це призводить до невтішних наслідків. А тому чудовим талісманом для представників цього знаку буде фігурка черепахи. Черепаха – символ спокою, мудрості та повільного, але впевненого руху вперед. Своєю енергетикою така статуетка буде згладжувати тягу Стрільців до необдуманого прийняття рішень і надмірної категоричності. Такий талісман зробить Стрільців терплячішими, зваженішими й розсудливішими, приверне удачу в кар’єрі. А особисте життя зробить щасливим і гармонійним.

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Козеріг

Козерогам підійде талісман у вигляді бабки. Ця комаха – символ безтурботності, активності й швидкості. Прикраса або брелок у вигляді бабки приверне до свого володаря успіх, принесе удачу в дорозі, захистить від безглуздих випадковостей, а головне, додасть оптимізму та віри в себе, чого так часто бракує Козерогам.

Водолій

Підвіска у вигляді серця допоможе Водоліям бути стриманішими у спілкуванні з коханими людьми, вбереже від необдуманих вчинків і слів, які представники цього знаку можуть кинути зопалу своїм близьким. У професійній сфері приверне натхнення і довіру керівництва.

Риби

Оптимізму й рішучості Рибам додасть фігурка або зображення сонця. Сонце допоможе трохи невпевненим в собі Рибам стати активнішими й цілеспрямованішими, вірити в себе та досягати нових цілей.

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