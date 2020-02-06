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Макіяж на День святого Валентина: ТОП-3 варіанти
Шукаєте, який макіяж зробити на День святого Валентина? Ми підібрали 3 кращих варіанти макіяжу на 14 лютого з фото. Виберіть свій макіяж на День святого Валентина від Все буде добре. Читайте в матеріалі поради з макіяжу від Даші Трегубової.
Романтичний макіяж на День Святого Валентина
Для створення романтичного образу, що підпадає під модні тенденції, найголовніше – дотримуватися плавності переходів у відтінках і не використовувати різких ліній.
- Починати слід з основи – тону обличчя. Підберіть максимально природний тональний крем і нанесіть його тонким шаром.
- Пудра не має бути важкою і насиченою. Краще використовувати розсипчасту пудру з мінералами.
- Підбирати рум’яна слід теж відповідально. Уникайте яскравих і насичених кольорів. Найкраще підійдуть ніжні персикові і рожеві відтінки.
- Романтичний макіяж не вимагає обов’язкового акценту на чомусь одному. Краще уникнути стрілок, яскравих тіней і контрастних брів.
- Колір губної помади слід підібрати природний і непомітний.
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Зухвалий макіяж на День Святого Валентина
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Яскравий макіяж допоможе вам заінтригувати чоловіка і підігріти до вас інтерес! Що ж потрібно знати про зухвалий макіяж?
- Переборщувати з тоном обличчя не варто. Нанесіть тонким шаром тональний крем, потім пудру і рум’яна. Попри те, що наш результат – яскравий макіяж, акцент краще зробити на чомусь одному – очах або губах.
- Якщо ви вирішили зробити акцент на очах, сконцентруйтеся тільки на них, і ваш коханий не зможе відвести від вас погляду. Зробіть стандартний smoky eyes або ж просто намалюйте красиві стрілки поверх світлих тіней. Акцент на бровах не варто робити занадто сильним – легко розтушуйте тіні.
- І, звісно ж, кажучи про спокусливий образ, неможливо не згадати червону помаду. Чоловік не зможе залишитися байдужим, дивлячись на виразні яскраві губи!
Природний макіяж на День Святого Валентина
«Денний макіяж у мене займає хвилин десять. Спочатку я наношу зволожуючий крем. У нього я іноді додаю пару крапель автозасмаги, після чого тональний можна навіть не використовувати. Якщо все ж використовую тональник – дуже легким і тонким шаром. Потім я наношу тіні бежевого відтінку: світлі на внутрішню сторону верхньої повіки й темні на зовнішню. Далі вздовж лінії вій роблю тоненьку стрілку за допомогою тіней. Якщо мені хочеться створити більш яскравий образ – користуюся олівцем або лайнером. Завершальні штрихи – трохи персикових рум’ян і туш. А якщо настрій «сяяти», можу додати краплю шиммера на верхню губу й під брови», – розповіла телеведуча Даша Трегубова.
Якщо ж ваша кохана людина запросила вас на денну прогулянку, природний макіяж – найкращий варіант для такого побачення. Зробити такий мейк нескладно, адже вам знадобиться трохи косметики.
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- Нанесіть на шкіру основу під макіяж з легкою і нежирною текстурою. Пудру також слід підібрати розсипчасту з мінералами, що максимально відповідає природному кольору вашої шкіри.
- Для макіяжу очей оберіть два відтінки тіней – світлі і трохи темніші. На основу верхньої повіки нанесіть світлі тіні, а темні – на зовнішній куточок верхнього і нижнього повіка. Після цього ретельно розтушуйте. Брюнетки можуть підкреслити контур очей за допомогою підводки.
- Для губ використовуйте світлу помаду або блиск.
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