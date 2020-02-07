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Оригінальні привітання з Днем святого Валентина у віршах: коханому, коханій
Поздоровлення у віршах з Днем святого Валентина дуже популярні! Практично неможливо зустріти листівки, у якій би не були надруковані десь зворушливі, десь кумедні рядки! Але якщо ви раптом не можете подарувати паперову валентинку своїй коханій людині, на допомогу прийдуть привітання, які можна відправити в електронному листі або у СМС. Читайте їх в матеріалі від редакції «Все буде добре».
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Привітання з Днем святого Валентина чоловікові
***
В цей день святковий
Тобі дарую
Своє кохання,
Свою любов я,
Свою я ніжність
Віддам тобі я,
Мій любий муже,
Мій милий друже
***
У цей день Святого Валентина мене тішить думка, що у нас було з тобою стільки щасливих Днів святого Валентина, яких не було в жодної на землі. Давай цей день зробимо ще щасливішим. ЗДСВ!
***
Можна я тобі сьогодні освідчуся в коханні? А можна і завтра? А можна і післязавтра? Тому що я люблю тебе кожен день у своєму житті, будь то День святого Валентина або інший день. Кожен день з тобою особливий! ЗДСВ!
***
Життя – це любов. Любов – це поцілунки. А поцілунки коханої дружини – найсмачніші. Можна тебе обдарувати найсмачнішими поцілунками люблячої дружини? ЗДСВ!
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Привітання з Днем святого Валентина хлопцеві
***
Даруй мені своє кохання,
Даруй себе, даруй любов,
Даруй увечері і зрання,
Даруй опівдні, знов і знов.
Навік той скарб безцінний,
Буду тримати у руках своїх,
І в щасті майже Богу рівний
Я ниць паду до ніг твоїх.
Солодкий щем твого цілунку
Я відчуваю на устах,
Ти, наче вільний гордий птах,
Несеш мені п’янкого трунку.
Хай шле тобі гаразди доля,
Врожайним буде хай твій лан,
В житті будь не слуга, а пан,
Живи, як птах стрімкий на волі.
***
Давно не бачилась з тобою,
Одна година – чи не жарт
Для серця, що живе любов’ю?
Прийми моє кохання в дар.
***
Я так шалено покохала;
Ти зводиш з розуму мене…
Хай мрії здійснюються вдало!
Щасливим будь! – Життя одне.
***
Я стану солодкою мармолядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!!!
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Привітання з Днем святого Валентина дружині
Добра моя господине,
Шлю вітання я тобі,
Хай усе погане згине,
Ти живи лиш у добрі.
Все для тебе зроблю, мила,
Зірку з неба досягну,
З дна морського візьму перли,
Бо тебе лиш я люблю!
***
Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь, й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для мене – тільки ніжна!
***
Рочок за рочком
Живемо з тобою
Кохана дружино,
Мов голубів двоє.
Багато ще літ
Так прожити удвох
На білому світі
Поможе нам Бог!
Привітання з Днем святого Валентина коханій дівчині
***
День закоханих — це привід
Сказати знов тобі «люблю».
Це привід щоби бути разом
Й зустріти ранню зорю.
Нехай кохання зігріває,
Несе хай радість і тепло,
Любов в повітрі лиш літає,
Дарує щастя та добро!
***
Замітає сніг довкола
І палаци, і садки,
А сніжинки кольорові
Закружляли у танки.
Ми танцюємо з тобою
В їхнім морі… Снігопад…
І злітає раптом з неба
Валентинок зорепад!
Редакція «Все буде добре» бажає всім глядачам і читачам сайту кохати і бути коханими, адже сильні світлі почуття – це та сила, що змінює життя на краще!
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