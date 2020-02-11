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Як приготувати пишні оладки: секрети Олега Ковальчука

11.02.2020

Мрієте навчитись готувати смачні пишні оладки? Тоді цей матеріал для вас! Дізнайтеся рецепт пишних оладок в майстер-класі Олега Ковальчука. Тільки для читачів STB.UA кулінар розкриває секрети приготування ідеальної страви.

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Складові для оладок:

  • Кефір старий — 1 склянка
  • Олія — 1 склянка
  • Сода — 1 ч. л.
  • Борошно — 1,5 склянки
  • Яйця — 1 шт.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Сіль — 0,5 ч. л.
  • Мед рідкий або полуничне/малинове варення для подачі.

Секрет № 1. Обирайте правильний кефір для страви

Найкраще для приготування оладок підходить кефір з терміном придатності 78 днів. Адже до складу тіста входить сода, котру потрібно загасити. Чим кисліший кефір, тим активніше він взаємодіє із содою. Якщо ж старого кефіру на полицях супермаркету не знайти, можна приготувати оладки зі свіжого. Але тоді обов’язково погасіть соду оцтом.

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Секрет № 2. Ідеальна пропорція соди

На склянку кефіру і 1,5 склянки борошна потрібна 1 ч. л. соди. При дотриманні такої пропорції сода не зіпсує вашу страву.

Секрет № 3. Правильна технологія приготування тіста:

  1. Спочатку одне яйце збийте з цукром. Не кладіть його забагато, інакше оладки не вийдуть пишними. Рекомендована пропорція: на 1 яйце — 1,5 ст. л. цукру.
  2. Змішайте яйця з кефіром.
  3. Додайте сіль.
  4. Ретельно все перемішайте.
  5. Тепер додайте соду та борошно.
  6. Тісто має бути густим, як сметана. Тож, щоб краще контролювати його  консистенцію, додавайте борошно порціями.
  7. Ще раз перемішайте тісто та залиште на 30 хвилин перепочити. Так воно стане пористим.

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Секрет № 4. Як слід смажити оладки

Оскільки тісто досить густе, краще смажити оладки під кришкою – так вони добре просмажаться всередині.

Video: Як приготувати пишні оладки: секрети Олега Ковальчука

Дізнайтеся, як готувати пишні оладки в майстер-класі Олега Ковальчука. Всі секрети приготування ідеальної страви в нашому матеріалі

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