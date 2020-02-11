Турбує поява зморщок, але коштів на дорогі креми у вас немає? Не біда! Зберегти шкіру молодою та свіжою без шкоди для сімейного бюджету можливо. Приготуйте крем для шкіри обличчя за рецептом Марлен Дітріх. Детальніше – в нашому матеріалі.

Для крему знадобляться найпростіші продукти, які є у кожного в холодильнику, а також кілька олій. Для початку потрібно взяти звичайну магазинну або домашню сметану. Сметану брати потрібно жирнішу. Будь-яка домашня нам підійде, а якщо говорити про сметану з полиць магазинів, то краще брати 20%.

Всі кисломолочні продукти містять молочну кислоту, яка дуже добре впливає на шкіру та її зовнішній вигляд. Молочна кислота є альфа-гідроксильною кислотою (AHA), яку використовують в складі багатьох ліній антивікових косметичних засобів для шкіри найвідоміші бренди. Сметана має зволожувальну дію. Молекули молочної кислоти затримують і зв’язують вологу, тим самим перешкоджаючи зневодненню шкіри. Результат: розгладжуються зморшки, підвищується еластичність і пружність шкіри. Тому після використання косметичних засобів з молочної (або фруктової) кислоти шкіра виглядає свіжішою і молодшою, а на дотик – м’якою, гладкою і ніжною.

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Крем від Марлен Дітріх підходить для всіх типів шкіри. Крем легко вбирається, не залишає масних слідів на шкірі. Він чудово живить і пом’якшує шкіру, а також має ефект ліфтингу. Він підходить для вікової категорії 30+. Навіть у 50-річних жінок цей крем буде скорочувати кількість зморщок.

У сметану ми повинні додати сік лимона. 100 грамів або 7 ложок. Лимон має відбілюючу дію. З його допомогою можна позбутися веснянок і плям від фурункулів, але застосовувати треба протягом тривалого часу. Головна умова – це не мастити лимоном і засобами, які його містять, пошкоджену шкіру.

Тепер в отриману масу вбиваємо яєчний білок. Він трохи стягне шкіру і створить моментальний ліфтинг-ефект. За оригінальним рецептом, у кремі «Лебединий пух» як консерванти використовуються лецитин і спирт, але компоненти такого роду сильно пересушують шкіру і явно не сприяють її покращенню. Тим паче, що в цьому рецепті вони грали роль консервантів. Спирт ми замінимо ефірною олією чайного дерева, яка теж вважається хорошим консервантом і до того ж заспокоює і охолоджує шкіру. А ось лецитин замінимо олією абрикосових кісточок.

Застосування абрикосової олії сприяє гарному живленню, пом’якшенню і зволоженню шкіри, запобігаючи її сухості та лущенню. Олія стимулює синтез колагену й еластину, що запобігає втраті пружності та еластичності шкіри, чудово оживляє і тонізує її, а також покращує колір обличчя. Олію абрикосових кісточок ви можете знайти в будь-якій аптеці. Ціна за 100 мл близько 28 грн. Але є олія і в 20-мілілітрових пляшечках. Це доступний косметологічний засіб. З огляду на те, що гроші на олію абрикосових кісточок та ефірну олію доведеться витратити тільки раз (їх вам вистачить на півроку), то такий крем обійдеться не дорожче 50 гривень.

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Приваблює те, що цей крем можна застосовувати відразу після його приготування. Крем називають «Лебединий пух», оскільки він легкий і приємний, як пір’їнка. Використовувати його можна як щоденний крем. Краще наносити на шкіру не тільки обличчя, а й усього тіла після душу. Крем зберігається в холодильнику до 3 тижнів.

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