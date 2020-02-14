Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Що приготувати на День святого Валентина: рецепти страв

14.02.2020

Привітати свою половинку з днем ​​закоханих можна по-різному. Наприклад, здивувати чимось смачненьким. Що ж приготувати на День Святого Валентина  читайте у нашому матеріалі від редакції «Все буде добре».

Сніданок у формі серця

завтрак на день святого валентина

Більше на тему: День святого Валентина 2020: прикмети про кохання до свята

Якщо ви живете разом, то потіште кохану людину з самого ранку.

Приготування:

  1. Збийте яйця разом з молоком. Додайте сіль за смаком.
  2. Посмажте яєчню у тостовому хлібі, вирізавши сердечко.
  3. Також можна створити форму з продуктів. Наприклад, розріжте уздовж сосиски, не дорізаючи 1,5 см.
  4. Зігніть їх і скріпіть зубочисткою.
  5. Вилийте у серце яйце і смажте кілька хвилин.

Романтичний сніданок готовий.

Салати та страви з афродизіаками

1

Якщо у вас є трохи часу, можна приготувати улюблене блюдо вашої другої половинки та прикрасити його сердечками із овочів або фруктів. Приготуйте легкий святковий салат і викладіть салат у формі серця. Також цього вечора потіште коханого стравою з морепродуктами, грибами або іншими афродизіаками. Наприклад, салатом з авокадо та тунця.

Інгредієнти:

  • Авокадо — 2-3 шт.
  • Консервований тунець — 1 банку.
  • Солодка червона цибулина — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Спеції за смаком.

ппп

  1. Очистіть авокадо так, щоб шкірка залишилася цілою.
  2. М’якоть полийте лимонним соком, для того щоб вона зберегла свій красивий яскраво зелений колір і розімніть вилкою до стану пюре.
  3. Наріжте дрібно цибулю і змішайте з авокадо.
  4. Додайте в пюре тунець і приправте спеціями.
  5. Викладіть все у «човники» зі шкірки авокадо та подавайте до столу.

Піца у формі серця

3e0b844e298bab03397f1855054936b5

Піца у формі серця  універсальний варіант. Її люблять практично усі та приготувати її досить просто. Ваш коханий обов’язково оцінить такий сюрприз. Напевно ви знаєте, що йому до вподоби. Обов’язково використовуйте сир, м’ясо і томатний соус, а також різні начинки.

Десерт на День Святого Валентина

Зробіть день Святого Валентина для свого улюбленого по-справжньому солодким! У цьому вам допоможуть романтичні десерти у формі серця.

Повітряні безе

a4b820169763ba21c93f792a3198c81c_beze_retsept_depositphotos_17425743

Більше на тему: Що можна подарувати на День Святого Валентина?

Інгредієнти:

  • Яєчні білки — 4 штуки.
  • Цукор — 1 стакан.
  • Крохмаль — 1/2 склянки.
  • Лимонна кислота.

Приготування:

  1. Білки збийте зі склянкою цукру і лимонною кислотою до білої стійкої піни за допомогою міксера.
  2. Всипте крохмаль і продовжуйте збивати.
  3. На папері для випічки намалюйте сердечка, викладіть піну з білків і відправляйте у розігріту до 100°C духовку.
  4. Сушіть безе приблизно 1,5-2 години.
  5. Прикрасьте десерт фруктами.

Брауні

Інгредієнти:

  • Борошно — 1 склянка.
  • Розпушувач — 1/2 ч. Ложки.
  • Шоколад — 60 м
  • Вершкове масло — 1/2 склянки.
  • Цукор — 1 стакан.
  • Яйця — 2 шт.
  • Ванільний екстракт до смаку.
  • Сіль за смаком.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте півсклянки борошна, половинку чайної ложки розпушувача та трошки солі.
  2. Розтопіть у сотейнику 60 грамів шоколаду і 1/2 склянки розтопленого вершкового масла на середньому вогні, періодично помішуючи.
  3. Зніміть з вогню та додайте 100 гр. борошна, склянку цукру, 2 яйця і трішки ванільного екстракту.
  4. Перекладіть тісто у форму та випікайте протягом 25 хвилин.
  5. Посипте цукровою пудрою і прикрасьте полуницею або малиною.

І звичайно ж, головне у романтичній вечері на 14 лютого  ваше кохання, турбота та святковий настрій.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить