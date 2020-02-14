Ми підготували для вас найцікавіші подарунки на День святого Валентина своїми руками, адже як відомо, самі чудові подарунки ті, в які вкладено любов і найкращі побажання. А найбільше тепла в речах, виготовлених самостійно. Перед вами кращі подарунки на День святого Валентина своїми руками за версією «Все буде добре».

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Пряник-листівка

Можна також виготовити пряник-листівку, з приготуванням якого впорається і дитина. Дивіться відео, як чотирирічна дочка Лілії Ребрик господарює на кухні. Рецепт простий, а скільки радості! Можна готуватися до свята всією родиною!

Складові:

Борошно – 500 г

Цукрова пудра – 180 г

Яйця – 2 шт.

Пакетик розпушувача

Вершкове масло – 3 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

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Для декору

Яйця

Цукрова пудра

Лимонний сік

Приготування:

Замісити тісто і залишити його на дві години полежати. Жовтки збовтати в кухлику з невеликою кількістю води. Для змащення пряників після випічки. Білок збити, додати лимонного соку і поступово всипати просіяну цукрову пудру. Відділити більше ніж половину рідкої маси. Глазур, що залишилася, довести до густоти, додаючи пудру. Цю масу викласти в щільний пакетик, відрізати маленький куточок – вийде помадка для малювання контурів і орнаментів (можна використовувати кондитерський мішок). Тісто для пряників розкачати, прикласти паперовий шаблон і вирізати ножем прямокутники. Посередині вирізати за допомогою формочок для печива різдвяний мотив і перенести на змащене деко. Випікати в розігрітій духовці 15-20 хвилин. Після випічки, коли пряник трохи охолоне, змастити поверхню збовтаним жовтком. Контури пряника і внутрішнього отвору обвести підготовленою густою глазур’ю в пакетику хвилястими лініями. Коли висохне, зафарбувати всю поверхню рідкою глазур’ю за допомогою пензлика або шпателя. Дати висохнути. Намалювати візерунки глазур’ю в кондитерському мішку.

Video: Подарунки на День святого Валентина своїми руками Як зробити вироби на День святого Валентина своїми руками? Прості ідеї виробів на День святого Валентина для коханих

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Святкова листівка

А якщо ви все ж любите вовтузитися з кольоровим папером, пропонуємо вам декілька способів зробити валентинку, яка точно запам’ятається адресату!

Виготовіть листівку із сердечком-спіралькою. Об’ємні елементи завжди цікаві. Акуратно впишіть навколо пружинки найтепліші побажання і слова кохання.

Або наріжте кольоровий папір схожих відтінків на тонкі смужки, викладіть їх градієнтом у прорізах білого картону (бажано з тисненням, щоб було ще більш красиво і урочисто), підклейте по краях.

Раз ви вже нарізали смужечки, може, спробуємо квілінґ? Від простих елементів-сердечок з однієї смужки з «ріжками» до більш складних форм! Такі об’ємні ажурні фігури не гріх розвісити по дому на постійній основі! Ми ж кохаємо один одного кожен день!

Красивий кулон

А тепер суперідея, як вразити кохану, від нашої улюбленої майстрині Ольги Волкової! Це незвичайна версія кулона з найкращого романтичного фільму – «Серце океану» з «Титаніка»!

Для цього подарунка на День святого Валентина потрібно запастися терпінням. І особливою сіллю. До речі, виходить досить символічний презент для пар, які давно разом і «з’їли не один пуд солі». Будемо вирощувати соляний кристал у формі серця.

Отже, нам знадобиться:

Дріт – 1 м

Вовняні нитки – 1 м

Барвники – на кінчику чайної ложки

Алюмокалієвий галун (квасці) (можна купити в аптеці) – 50 г

Клаптик оксамиту

Ланцюжок зі стразів – прибл. 40–45 см

Виготовлення:

1. Для початку ділимо дріт наполовину і намотуємо на нього вовняну нитку. Намотувати потрібно дуже щільно, щоб не залишалося незаплетеного дроту. Тепер з дроту робимо форму сердечка.

2. У гарячій воді, яка щойно закипіла, розводимо алюмокалієві квасці. Додавати необхідно доти, поки вони не перестануть розчинятися у теплій воді і не почнуть збиратися на дні (десь 50 грамів).

3. Поступово додаємо барвники. Колір доводимо до тієї концентрації, яка вас влаштує.

4. Прив’язуємо заготовку до нитки, а саму нитку – до палички від морозива або олівця. Занурюємо конструкцію у воду. Ми залишаємо банку на 4–5 днів. Коли на заготовці з’являться кристали, зливаємо розчин. Сушимо кристали. Закріплюємо їх прозорим лаком для нігтів або для декупажу.

5. Щоб зробити із заготівки кулон, як у Роуз із «Титаніка», приклеюємо з тильної сторони шматочок оксамиту за формою основи та оклеюємо ланцюжком за схемою, показаною у відео.

Тепер ви готові зустріти День святого Валентина: ідеї подарунків власноруч перед вами. Уперед!

Video: Подарунки на День святого Валентина своїми руками Як зробити вироби на День святого Валентина своїми руками? Прості ідеї виробів на День святого Валентина для коханих

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