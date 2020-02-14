Що приготувати на День Святого Валентина? Найкращим вибором буде солодкий десерт. Кулінар Єлизавета Глинська пропонує зробити капкейки, які точно сподобаються вашій половинці. Читайте простий рецепт до Дня Святого Валентина у нас в матеріалі.

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Інгредієнти:

Кефір – 1 ст.

Цукор – 0,5 ст.

Вершки – 100 мл

Вершкове масло – 100 г

Білий шоколад– 150 г

Борошно – 1,5 ст.

Розпушувач – 2 ч. Л.

Яйце – 1 шт.

Каркаде – 2 ст. л.

Приготування:

Яйця з’єднати з цукром, змішати з розтопленим вершковим маслом. У борошно додати розпушувач і сіль. З’єднати борошно з масляною сумішшю. Перемішати. Відокремити 1/3 частину суміші, додати відвар каркаде. Рожеве тісто вилити у форму і випікати 10 хвилин при температурі 180 градусів. Наповнити форми для кексів. Вставити сформовані сердечка. Випікати 25 хвилин при температурі 205 градусів. Для прикраси в підігріті вершки додати подрібнений білий шоколад. Крем охолодити. Готові маффіни прикрасити ягодами і кремом.

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Video: Капкейки на День святого Валентина Капкейки на День святого Валентина - простий рецепт капкейків на День закоханих від Єлизавети Глинської. Як приготувати оригінальні капкейки на День святого Валентина з серцем всередині, читайте в матеріалі

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