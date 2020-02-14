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Печиво на День святого Валентина
Печиво на День святого Валентина «Лебкухен» – ідеальний подарунок коханій людині на свято. Ця страва в Німеччині вважається доленосною: люди вірять, що з її допомогою можна привернути й зберегти кохання. Кулінар Тетяна Литвинова знає, як приготувати печиво-сердечки. Читайте рецепт печива на День святого Валентина у нашому матеріалі.
Якщо ви задаєтесь питанням, що подарувати своїй коханій людині на День святого Валентина, то цей варіант для вас. Настав час бути оригінальним. Презентуйте подарунок, зроблений своїми руками. Печиво у формі сердечок готується досить просто і швидко. Мускатний горіх і кориця створять неймовірний аромат. Прикрасити можете глазур’ю, додавши краплю харчових барвників. По готовності ховайте все до невеликої барвистої коробки і сміливо даруйте своєму коханому.
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Складові:
- Борошно – 1 ст.
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Цукор – 5 ст. л.
- Какао – 2 ст. л.
- Вершкове масло – 100 г
- Горіхи волоські – 0,25 ст.
- Мелений імбир – 0,25 ч. л.
- Мускатний горіх – 0,25 ч. л.
- Кориця – 0,25 ч. л.
- Подрібнена гвоздика – 0,25 ч. л.
- Цедра половинки апельсина
- Молоко – 2 ст. л.
- Цукрова пудра – 200 г
- Білок – 1 шт.
- Лимонний сік – 0,5 ч. л.
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Приготування:
- Розтопити вершкове масло разом з молоком і цукром на повільному вогні.
- З’єднати борошно, крохмаль, какао, корицю, мускатний горіх, цедру апельсина, подрібнені горіхи.
- Додати розтоплену масляно-цукрову суміш. Замісити тісто.
- Розкачати тісто й сформувати сердечка.
- Випікати 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Для декору: приготувати айсинг (збити яєчний білок, цукрову пудру й лимонний сік) та занурювати у нього частину сердечка.
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