Печиво на День святого Валентина «Лебкухен» – ідеальний подарунок коханій людині на свято. Ця страва в Німеччині вважається доленосною: люди вірять, що з її допомогою можна привернути й зберегти кохання. Кулінар Тетяна Литвинова знає, як приготувати печиво-сердечки. Читайте рецепт печива на День святого Валентина у нашому матеріалі.



Якщо ви задаєтесь питанням, що подарувати своїй коханій людині на День святого Валентина, то цей варіант для вас. Настав час бути оригінальним. Презентуйте подарунок, зроблений своїми руками. Печиво у формі сердечок готується досить просто і швидко. Мускатний горіх і кориця створять неймовірний аромат. Прикрасити можете глазур’ю, додавши краплю харчових барвників. По готовності ховайте все до невеликої барвистої коробки і сміливо даруйте своєму коханому.

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Складові:

Борошно – 1 ст.

– 1 ст. Крохмаль – 1 ст. л.

Цукор – 5 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

Вершкове масло – 100 г

Горіхи волоські – 0,25 ст.

Мелений імбир – 0,25 ч. л.

Мускатний горіх – 0,25 ч. л.

Кориця – 0,25 ч. л.

Подрібнена гвоздика – 0,25 ч. л.

Цедра половинки апельсина

Молоко – 2 ст. л.

Цукрова пудра – 200 г

г Білок – 1 шт.

Лимонний сік – 0,5 ч. л.

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Приготування:

Розтопити вершкове масло разом з молоком і цукром на повільному вогні. З’єднати борошно, крохмаль , какао , корицю , мускатний горіх, цедру апельсина, подрібнені горіхи. Додати розтоплену масляно -цукрову суміш. Замісити тісто. Розкачати тісто й сформувати сердечка . Випікати 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Для декору: приготувати айсинг (збити яєчний білок, цукрову пудру й лимонний сік) та занурювати у нього частину сердечка.

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