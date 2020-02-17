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Шоколадні млинці на Масляну 2020: рецепт приготування
17.02.2020
Смачний рецепт шоколадних млинців на Масляну 2020 в одному з випусків «Все буде добре» розповіла ведуча Надія Матвєєва. Приготувати такі ласощі легко, адже ці млинці робляться дуже просто! Вибирайте фрукти для начинки за смаком і пригощайте рідних, друзів. Покрокова інструкція, як приготувати шоколадні млинці в нашому матеріалі.
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Складові:
Для тіста:
- шоколад (темний) – 75 г
- молоко – 500 мл
- какао – 1 ст. л .
- яйця – 3 шт .
- борошно – 1 ½ склянки
- цукрова пудра – 2-3 ст. л .
- вершкове масло – 2 ст. л .
- ром – 1 ст. л .
- сіль – щіпка
- рослинна олія
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Для начинки:
- цукрова пудра – 50 г
- сир кисломолочний (9%) – 100 г;
- фрукти (банан, ківі, апельсин) – 300 г
- ванільний цукор – 1 ч. л.
Приготування:
- Розтопити темний шоколад, додати половину молока.
- У молоко, що залишилось, додати борошно, какао, цукрову пудру, сіль і збити.
- Яйця збити міксером і додати їх у тісто.
- Вершкове масло розтопити, перемішати із шоколадною сумішшю і влити в тісто.
- Додати ром і перемішати. Розігріти сковороду і спекти тонкі млинці.
- Для начинки улюблені фрукти нарізати, змішати з ванільним цукром.
- Кожен млинець змастити тонким шаром сирної маси, розкласти на нього фрукти і загорнути в рулетик. Подавати, прикрасивши цукровою пудрою і шоколадним соусом.
Video: Шоколадні млинці на Масляну 2020: рецепт приготуванняЯк приготувати шоколадні млинці на Масляну 2020? Рецепт тіста й начинки в нашому матеріалі
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