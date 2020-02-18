Рецепт млинців на Масляну 2020 з солоною або солодкою начинкою

Рецепт млинців з начинками від «Все буде добре» стане окрасою вашого столу на Масляну 2020. Все, що вам знадобиться для їх приготування,– це бажання порадувати своїх близьких чимось смачненьким. Дізнайтеся простий рецепт млинців на Масляну в нашому матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

Борошно – 1 склянка

склянка Молоко – 250 мл

Вода – 250 мл

Яйця – 3 шт.

Цукор – 1 ст. л .

Сіль – дрібка

Соняшникова олія – 2–3 ст . л.

Інгредієнти для солоної начинки:

Бринза – 200 г

г Солоний огірок – 1 шт.

огірок – 1 шт. Зелень – за смаком

Інгредієнти для солодкої начинки:

Сир – 100 г

Вершки – 3 ст. л.

– 3 ст. л. Цукор – 2 ст. л.

– 2 ст. л. Лимонна цедра – 1 ч. л .

цедра – 1 ч. л Курага – 50 г

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Приготування тіста:

Яйця змішати з сіллю та цукром, поступово додати борошно. Перемішати. Влити молоко, воду, додати олію . Ретельно перемішати .

Приготування солоної начинки:

Змішати бринзу, солоні огірки, зелень. Прикрасити млинці червоною ікрою.

Приготування солодкої начинки:

Змішати сир, вершки, цукор, лимонну цедру й курагу.

Приготування млинців:

На добре розігріту пательню налити порцію тіста . За допомогою дерев’яної палички можна піднімати млинець, щоб він не приставав до сковорідки . Коли тісто трохи підрум’яниться , викласти начинку . Залити другою порцією тіста . Випікати на маленькому вогні . Перевернути й просмажити з іншого боку до золотистого кольору.

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