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Рецепти млинців: на молоці, на кефірі, дріжджових, смугастих, шоколадних і сирних
Хочете приготувати смачні та ажурні млинці, але не знаєте перевіреного рецепту? Редакція сайту «Все буде добре» пропонує ТОП-10 рецептів млинців — від класичних тонких на молоці до гастрономічних шедеврів на кшталт млинцевого тортика з червоною ікрою.
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Найпростішим і доступним рецептом є рецепт млинців на воді. Він вимагає мінімум інгредієнтів, але готується легко й просто.
Отже, для приготування млинців на воді вам знадобляться:
- 2 яйця
- 0,5 л кип’яченої води
- 2 ст. л. цукру
- Дрібка солі
- 1,5-2 склянки борошна
- 1-2 ст. л. рослинної олії (за бажанням)
Покрокова інструкція:
- Змішуємо борошно, цукор, сіль і яйця. Все ретельно перемішуємо та поступово додаємо воду.
- Знову перемішуємо, щоб у тісті не було грудочок. Потім за бажанням можна додати рослинну олію. Консистенція тіста має бути такою ж, як у рідкої сметани.
- Смажимо на добре розігрітій пательні. Якщо в тісто не додавали олію, то після кожного млинця треба її змащувати.
- Вливаємо тісто в сковорідку та рівномірно розподіляємо його по дну. Коли одна сторона прожарится, акуратно перевертаємо млинець на інший бік.
Секрет: замість яєць можна використовувати перемелене насіння льону, настояне в воді 10 хв.
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Що ж, із найпростішим рецептом домашніх ласощів ви ознайомилися, тепер переходимо до наших ТОП-10 рецептів млинців!
1. Класичні тонкі млинці (на молоці)
Інгредієнти (на 20 шт.):
- молоко 3–3,5% жирності – 250 мл;
- борошно – 2–2,5 склянки;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- вода кип’ячена – 250 мл;
- рослинна олія – 50 мл.
Спосіб приготування
- Яйця розбиваємо в миску і збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо склянку молока і цукор. Солимо.
- Додаємо борошно і склянку теплої води. Потім додаємо олію.
- Все добре перемішуємо. Випікаємо на сковорідці з тонкими стінками і тонким дном.
- Рослинну олію слід нанести тонким шаром, змазуючи пензликом.
- Тісто наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляйте по всій поверхні.
2. Заварні млинці на кефірі
Млинці на кефірі виходять тонкі, ніжні і дуже смачні.
Інгредієнти:
- нежирний кефір – 2 склянки;
- 2 склянки борошна;
- 2 яйця;
- 2 столові ложки рослинної олії;
- сіль;
- цукор.
Спосіб приготування
- Кефір, яйця, борошно, сіль, цукор перемішати, трохи збити вінчиком.
- У склянку окропу додати 1/2 ч. л. соди. Швидко розмішати і вилити в тісто. Перемішати і залишити на 5 хвилин.
- Додати 2–3 столові ложки рослинної олії. Перемішати і можна смажити млинці.
- Обов’язково випікати на розпеченій сковороді, тоді дірочок буде значно більше. Подавати зі сметаною і чорносливом.
3. Сирні млинці з петрушкою
Інгредієнти:
- борошно – 1 склянка;
- молоко – 1.5 склянки;
- сир твердий – 150 г;
- яйця – 2 шт.;
- 1 пучок петрушки;
- розпушувач – 1 ч. ложка;
- цукор – 1 ч. ложка;
- сіль – 1 ч. ложка;
- олія – 1 ст. ложка;
- масло вершкове – 50 г;
- часник – 1 зубчик.
Спосіб приготування
- Сир натерти на дрібній тертці.
- Петрушку вимити, добре просушити, дрібно нарізати.
- Борошно просіяти.
- Часник видавити через прес.
- Яйця збити міксером з сіллю і цукром в піну.
- Молоко трохи підігріти, влити в яєчну масу і добре перемішати.
- Потім додати борошно і розпушувач, ще раз збити.
- Всипати сир, часник, подрібнену зелень і влити олію. І ще раз добре перемішати міксером.
- Смажити млинці на розігрітій і змащеній маслом (один раз!) сковороді.
- Готові млинці змастити трохи вершковим маслом (за бажанням).
Млинці виходять дуже смачними і ароматними. Смачного!
4. Дріжджові млинці
Інгредієнти (на 20 шт.):
- борошно – 3 склянки;
- молоко – 750 мл;
- яйця – 3 шт.;
- дріжджі (пресовані) – 20 г;
- вода – 250 мл;
- цукор – 2 ст.л.;
- сіль – 1 ч.л.;
- соняшникова рафінована олія – 2 ст.л.
Спосіб приготування
- Розчиняємо у воді чайну ложку цукру і дріжджі. Додаємо склянку борошна, робимо опару і залишаємо її підходити – на 10–15 хвилин.
- Змішуємо яйця з цукром, вливаємо цю суміш в опару, додаємо сіль і олію. Потім по черзі додаємо невеликими порціями залишки борошна і молока.
- Добре замішуємо тісто до однорідності. Залишаємо тісто в теплому місці ще на 10–15 хвилин.
- Зачерпуємо ополоником масу знизу. Випікаємо на сковороді з товстим дном.
- Тісто, як і для тонких млинців, наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляйте по всій поверхні.
- Рослинну олію слід наносити пензликом тонким шаром.
5. Шоколадні млинці з бананами і ківі
Інгредієнти:
- ківі – 3 шт.;
- банани – 2 шт.;
- холодна вода – 3/4 склянки;
- холодне молоко – 3/4 склянки;
- борошно пшеничне просіяне – 1 склянка;
- яйця – 3 шт.;
- сіль – 1/4 ч. ложки;
- масло вершкове розтоплене – 3 ст. ложки;
- олія для змазування сковороди;
- какао – 1 ст. ложка;
- сметана – 150 г;
- цукор – 50 г.
Спосіб приготування
- Змішуємо вінчиком яйця з сіллю, додаємо воду, молоко, борошно, какао і розтоплене масло. Знову добре перемішуємо, щоб не було грудочок.
- Випікаємо млинці з двох сторін. Млинці виходять темно-коричневого кольору.
- Ківі і банан очистити. Фрукти нарізати довгими брусочками.
- Сметану збиваємо з цукром, потім беремо один млинець і змащуємо сметаною з цукром.
- Кладемо у млинець ківі і банан, загортаємо. Нарізаємо на порційні шматочки.
6. Смугасті млинці від Лізи Глинської
Інгредієнти для тіста:
- молоко – 250 мл;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 1,5 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- какао – 1 ст. л.
Інгредієнти для начинки:
- кориця – 1/4 ч. л .;
- банан – 2 шт.;
- родзинки – 100 г;
- волоські горіхи – 100 г;
- вершкове масло – 30 г;
- ром або коньяк – 1/3 ст .;
- цукор – 2 ст. л.
Приготування тіста:
- Змішати молоко, цукор, яйця, сіль і додати борошно. Збити до отримання густої однорідної маси.
- Додати олію і ще раз збити.
- Частину готового тіста відлити в окрему тарілку, додати какао, рівномірно перемішати.
- Світле тісто налити на сковорідку, зверху чайною ложкою намалювати кола з тіста з какао.
- Підрум’янити нижню сторону і перевернути млинець.
Начинку слід приготувати так:
- Цукор нагріти до утворення золотистої карамелі, додати нарізані кубиками банани, вершкове масло, родзинки, коньяк.
- З’єднати з обсмаженими волоськими горіхами, додати корицю.
- Готову начинку викласти на 1 чверть млинця і згорнути трубочкою або конвертиком.
7. Млинцевий торт
Інгредієнти:
- слабосолена сьомга – 300 г;
- вершковий сир – 300 г;
- оливки – 1 банка.
Спосіб приготування
- Рибу нарізаємо на тонкі смужки – не більше 5 мм. Збираємо млинцевий торт за такою схемою: млинець, тонкий шар сиру, шматочок сьомги, млинець.
- Верхній шар залишаємо сухим.
- Перед нарізанням даємо торту трохи постояти в холодильнику. Проколюємо весь торт зубочистками або шпажками через кожні 3-4 см.
- Нарізаємо на невеликі квадратні канапе.
8. Млинці з паштетом
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 350 мл молока;
- 100 г борошна;
- 1 ст. л. крохмалю;
- 2 ст. л. цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- 50 г вершкового масла.
Спосіб приготування
- Беремо просіяне борошно, крохмаль, сіль, цукор і перемішуємо,
- Додаємо яйця і трохи молока, збиваємо блендером до однорідної маси.
- У сотейнику розігріти півсклянки молока і додати туди масло, щоб воно розтопилося, після чого змішуємо з молоком, що залишилося.
- У яєчну масу наливаємо молоко з маслом, збиваючи блендером.
- Смажити на розігрітій сковорідці, на середньому вогні, з одного боку.
Для печінкового паштету знадобиться: одна велика морквина і одна цибулина, 300 г курячої печінки, 3 ст. л. сметани, 70 г вершкового масла, 1 ст. л. коньяку, сіль, перець, мускатний горіх. Моркву і цибулю нарізати соломкою і обсмажити на вершковому маслі 3 хвилини, додати нарізану скибочками печінку і обсмажувати на великому вогні ще 5 хвилин. Потім додати сметану, сіль, перець, дрібку мускатного горіха і коньяк. Перемішати і тушкувати під кришкою ще 20 хвилин на невеликому вогні. Коли печінка трохи охолоне, додаємо вершкове масло і збиваємо блендером у паштет. Намазуємо половину млинця паштетом і звертаємо трубочкою, ріжемо на порційні шматочки. Подавати зі сметаною.
9. Арабські млинці Катаеф з халвою від Рози Аль-Намрі
Інгредієнти для тіста:
- пшеничне борошно – 10 ст. л.;
- кукурудзяне борошно – 2. ст. л.;
- молоко – 400 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- цукор – 0,5 ч. л.;
- ванільний цукор – 10 г.
Інгредієнти для начинки:
- халва – 100 г;
- горіхи – 50 г;
- яблуко – 2 шт .;
- вершкове масло – 3 ст. л .;
- кориця – 2 ч. Л .;
- цукор – 1 ст. л.
Приготування тіста:
- Борошно просіяти. До молока додати кукурудзяне борошно, цукор, ванільний цукор і розпушувач. Потроху вводити пшеничну муку, постійно розмішуючи масу. Стежити, щоб не було грудочок.
- Розігріти сковороду, нічим не змащуючи. Для кожного млинця використовувати дві столові ложки тіста.
Начинку приготувати так:
- Розігріти вершкове масло, додати нарізані кубиком яблука і залишити на 10 хвилин.
- Змішати цукор з корицею. Халву і горіхи подрібнити до однорідної маси.
- На середину млинчика з не просмаженого боку покласти яблука, посипати цукром з корицею і загорнути конвертиком. Відправити в духовку при 180 °C на п’ять хвилин. Другий млинець зігнути навпіл, міцно притиснути з одного краю. Додати у млинець начинку з халви.
Приготування млинців:
- Після смаження на середину млинця викласти начинку з яблук, загорнути конвертом.
- Другий млинець згорнути навпіл, міцно з’єднавши з одного боку. Покласти у млинець начинку з халви. Обидва види поставити в духовку, розігріту до 180 градусів.
- Пекти до того моменту, поки поверхня млинчиків густо покриється дірочками і перестане бути вологою близько 5 хвилин. Готові млинці викласти так, щоб вони не злиплися.
10. Млинці з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки середнього розміру – 3 шт.;
- яйце – 1шт.;
- борошно – 3–4 ст. л.;
- суміші італійських трав – 1/3 ч. л.;
- сіль;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Очищаємо кабачки і натираємо їх на крупній тертці. Якщо кабачки зовсім молоді, можна натирати їх разом з насінням.
- До натертих кабачків додати пів чайної ложки солі і залишити на 20 хвилин, щоб вони пустили сік.
- Зцідити кабачковий сік, додати трави і просіяне борошно.
- Додати до кабачків яйце і добре перемішати. Тісто готове до смаження.
Для пікантного смаку можна подавати млинці зі сметанним соусом. Для цього змішайте сметану з видавленим часником, додайте дрібно нарізаний свіжий кріп і посоліть.
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