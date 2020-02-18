Хочете приготувати смачні та ажурні млинці, але не знаєте перевіреного рецепту? Редакція сайту «Все буде добре» пропонує ТОП-10 рецептів млинців — від класичних тонких на молоці до гастрономічних шедеврів на кшталт млинцевого тортика з червоною ікрою.

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Найпростішим і доступним рецептом є рецепт млинців на воді. Він вимагає мінімум інгредієнтів, але готується легко й просто.

Отже, для приготування млинців на воді вам знадобляться:

2 яйця

0,5 л кип’яченої води

2 ст. л. цукру

Дрібка солі

1,5-2 склянки борошна

1-2 ст. л. рослинної олії (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Змішуємо борошно, цукор, сіль і яйця. Все ретельно перемішуємо та поступово додаємо воду. Знову перемішуємо, щоб у тісті не було грудочок. Потім за бажанням можна додати рослинну олію. Консистенція тіста має бути такою ж, як у рідкої сметани. Смажимо на добре розігрітій пательні. Якщо в тісто не додавали олію, то після кожного млинця треба її змащувати. Вливаємо тісто в сковорідку та рівномірно розподіляємо його по дну. Коли одна сторона прожарится, акуратно перевертаємо млинець на інший бік.

Секрет: замість яєць можна використовувати перемелене насіння льону, настояне в воді 10 хв.

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Що ж, із найпростішим рецептом домашніх ласощів ви ознайомилися, тепер переходимо до наших ТОП-10 рецептів млинців!

1. Класичні тонкі млинці (на молоці)

Інгредієнти (на 20 шт.):

молоко 3–3,5% жирності – 250 мл;

борошно – 2–2,5 склянки;

яйця – 3 шт.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

вода кип’ячена – 250 мл;

рослинна олія – ​​50 мл.

Спосіб приготування

Яйця розбиваємо в миску і збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо склянку молока і цукор. Солимо. Додаємо борошно і склянку теплої води. Потім додаємо олію. Все добре перемішуємо. Випікаємо на сковорідці з тонкими стінками і тонким дном. Рослинну олію слід нанести тонким шаром, змазуючи пензликом. Тісто наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляйте по всій поверхні.

2. Заварні млинці на кефірі

Млинці на кефірі виходять тонкі, ніжні і дуже смачні.

Інгредієнти:

нежирний кефір – 2 склянки;

2 склянки борошна;

2 яйця;

2 столові ложки рослинної олії;

сіль;

цукор.

Спосіб приготування

Кефір, яйця, борошно, сіль, цукор перемішати, трохи збити вінчиком. У склянку окропу додати 1/2 ч. л. соди. Швидко розмішати і вилити в тісто. Перемішати і залишити на 5 хвилин. Додати 2–3 столові ложки рослинної олії. Перемішати і можна смажити млинці. Обов’язково випікати на розпеченій сковороді, тоді дірочок буде значно більше. Подавати зі сметаною і чорносливом.

3. Сирні млинці з петрушкою

Інгредієнти:

борошно – 1 склянка;

молоко – 1.5 склянки;

сир твердий – 150 г;

яйця – 2 шт.;

1 пучок петрушки;

розпушувач – 1 ч. ложка;

цукор – 1 ч. ложка;

сіль – 1 ч. ложка;

олія – 1 ст. ложка;

масло вершкове – 50 г;

часник – 1 зубчик.

Спосіб приготування

Сир натерти на дрібній тертці. Петрушку вимити, добре просушити, дрібно нарізати. Борошно просіяти. Часник видавити через прес. Яйця збити міксером з сіллю і цукром в піну. Молоко трохи підігріти, влити в яєчну масу і добре перемішати. Потім додати борошно і розпушувач, ще раз збити. Всипати сир, часник, подрібнену зелень і влити олію. І ще раз добре перемішати міксером. Смажити млинці на розігрітій і змащеній маслом (один раз!) сковороді. Готові млинці змастити трохи вершковим маслом (за бажанням).

Млинці виходять дуже смачними і ароматними. Смачного!

4. Дріжджові млинці

Інгредієнти (на 20 шт.):

борошно – 3 склянки;

молоко – 750 мл;

яйця – 3 шт.;

дріжджі (пресовані) – 20 г;

вода – 250 мл;

цукор – 2 ст.л.;

сіль – 1 ч.л.;

соняшникова рафінована олія – ​​2 ст.л.

Спосіб приготування

Розчиняємо у воді чайну ложку цукру і дріжджі. Додаємо склянку борошна, робимо опару і залишаємо її підходити – на 10–15 хвилин. Змішуємо яйця з цукром, вливаємо цю суміш в опару, додаємо сіль і олію. Потім по черзі додаємо невеликими порціями залишки борошна і молока. Добре замішуємо тісто до однорідності. Залишаємо тісто в теплому місці ще на 10–15 хвилин. Зачерпуємо ополоником масу знизу. Випікаємо на сковороді з товстим дном. Тісто, як і для тонких млинців, наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляйте по всій поверхні. Рослинну олію слід наносити пензликом тонким шаром.

5. Шоколадні млинці з бананами і ківі

Інгредієнти:

ківі – 3 шт.;

банани – 2 шт.;

холодна вода – 3/4 склянки;

холодне молоко – 3/4 склянки;

борошно пшеничне просіяне – 1 склянка;

яйця – 3 шт.;

сіль – 1/4 ч. ложки;

масло вершкове розтоплене – 3 ст. ложки;

олія для змазування сковороди;

какао – 1 ст. ложка;

сметана – 150 г;

цукор – 50 г.

Спосіб приготування

Змішуємо вінчиком яйця з сіллю, додаємо воду, молоко, борошно, какао і розтоплене масло. Знову добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Випікаємо млинці з двох сторін. Млинці виходять темно-коричневого кольору. Ківі і банан очистити. Фрукти нарізати довгими брусочками. Сметану збиваємо з цукром, потім беремо один млинець і змащуємо сметаною з цукром. Кладемо у млинець ківі і банан, загортаємо. Нарізаємо на порційні шматочки.

6. Смугасті млинці від Лізи Глинської

Інгредієнти для тіста:

молоко – 250 мл;

яйця – 2 шт.;

борошно – 1,5 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

олія – 2 ст. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

какао – 1 ст. л.

Інгредієнти для начинки:

кориця – 1/4 ч. л .;

банан – 2 шт.;

родзинки – 100 г;

волоські горіхи – 100 г;

вершкове масло – 30 г;

ром або коньяк – 1/3 ст .;

цукор – 2 ст. л.

Приготування тіста:

Змішати молоко, цукор, яйця, сіль і додати борошно. Збити до отримання густої однорідної маси. Додати олію і ще раз збити. Частину готового тіста відлити в окрему тарілку, додати какао, рівномірно перемішати. Світле тісто налити на сковорідку, зверху чайною ложкою намалювати кола з тіста з какао. Підрум’янити нижню сторону і перевернути млинець.

Начинку слід приготувати так:

Цукор нагріти до утворення золотистої карамелі, додати нарізані кубиками банани, вершкове масло, родзинки, коньяк.

З’єднати з обсмаженими волоськими горіхами, додати корицю.

Готову начинку викласти на 1 чверть млинця і згорнути трубочкою або конвертиком.

7. Млинцевий торт

Інгредієнти:

слабосолена сьомга – 300 г;

вершковий сир – 300 г;

оливки – 1 банка.

Спосіб приготування

Рибу нарізаємо на тонкі смужки – не більше 5 мм. Збираємо млинцевий торт за такою схемою: млинець, тонкий шар сиру, шматочок сьомги, млинець. Верхній шар залишаємо сухим. Перед нарізанням даємо торту трохи постояти в холодильнику. Проколюємо весь торт зубочистками або шпажками через кожні 3-4 см. Нарізаємо на невеликі квадратні канапе.

8. Млинці з паштетом

Інгредієнти:

3 яйця;

350 мл молока;

100 г борошна;

1 ст. л. крохмалю;

2 ст. л. цукру;

0,5 ч. л. солі;

50 г вершкового масла.

Спосіб приготування

Беремо просіяне борошно, крохмаль, сіль, цукор і перемішуємо, Додаємо яйця і трохи молока, збиваємо блендером до однорідної маси. У сотейнику розігріти півсклянки молока і додати туди масло, щоб воно розтопилося, після чого змішуємо з молоком, що залишилося. У яєчну масу наливаємо молоко з маслом, збиваючи блендером. Смажити на розігрітій сковорідці, на середньому вогні, з одного боку.

Для печінкового паштету знадобиться: одна велика морквина і одна цибулина, 300 г курячої печінки, 3 ст. л. сметани, 70 г вершкового масла, 1 ст. л. коньяку, сіль, перець, мускатний горіх. Моркву і цибулю нарізати соломкою і обсмажити на вершковому маслі 3 хвилини, додати нарізану скибочками печінку і обсмажувати на великому вогні ще 5 хвилин. Потім додати сметану, сіль, перець, дрібку мускатного горіха і коньяк. Перемішати і тушкувати під кришкою ще 20 хвилин на невеликому вогні. Коли печінка трохи охолоне, додаємо вершкове масло і збиваємо блендером у паштет. Намазуємо половину млинця паштетом і звертаємо трубочкою, ріжемо на порційні шматочки. Подавати зі сметаною.

9. Арабські млинці Катаеф з халвою від Рози Аль-Намрі

Інгредієнти для тіста:

пшеничне борошно – 10 ст. л.;

кукурудзяне борошно – 2. ст. л.;

молоко – 400 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 0,5 ч. л.;

ванільний цукор – 10 г.

Інгредієнти для начинки:

халва – 100 г;

горіхи – 50 г;

яблуко – 2 шт .;

вершкове масло – 3 ст. л .;

кориця – 2 ч. Л .;

цукор – 1 ст. л.

Приготування тіста:

Борошно просіяти. До молока додати кукурудзяне борошно, цукор, ванільний цукор і розпушувач. Потроху вводити пшеничну муку, постійно розмішуючи масу. Стежити, щоб не було грудочок. Розігріти сковороду, нічим не змащуючи. Для кожного млинця використовувати дві столові ложки тіста.

Начинку приготувати так:

Розігріти вершкове масло, додати нарізані кубиком яблука і залишити на 10 хвилин. Змішати цукор з корицею. Халву і горіхи подрібнити до однорідної маси. На середину млинчика з не просмаженого боку покласти яблука, посипати цукром з корицею і загорнути конвертиком. Відправити в духовку при 180 °C на п’ять хвилин. Другий млинець зігнути навпіл, міцно притиснути з одного краю. Додати у млинець начинку з халви.

Приготування млинців:

Після смаження на середину млинця викласти начинку з яблук, загорнути конвертом. Другий млинець згорнути навпіл, міцно з’єднавши з одного боку. Покласти у млинець начинку з халви. Обидва види поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Пекти до того моменту, поки поверхня млинчиків густо покриється дірочками і перестане бути вологою близько 5 хвилин. Готові млинці викласти так, щоб вони не злиплися.

10. Млинці з кабачків

Інгредієнти:

кабачки середнього розміру – 3 шт.;

яйце – 1шт.;

борошно – 3–4 ст. л.;

суміші італійських трав – 1/3 ч. л.;

сіль;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Очищаємо кабачки і натираємо їх на крупній тертці. Якщо кабачки зовсім молоді, можна натирати їх разом з насінням. До натертих кабачків додати пів чайної ложки солі і залишити на 20 хвилин, щоб вони пустили сік. Зцідити кабачковий сік, додати трави і просіяне борошно. Додати до кабачків яйце і добре перемішати. Тісто готове до смаження.

Для пікантного смаку можна подавати млинці зі сметанним соусом. Для цього змішайте сметану з видавленим часником, додайте дрібно нарізаний свіжий кріп і посоліть.

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