Що потрібно робити для роботи пральної машини без поломок ? Експерт « Все буде добре » Олег Є рмачихін поділився де кількома секретами правильного користування . Детальніше про те , як користуватися пральною машиною , щоб та справно працювала і якісно виконувала свої функції читайте у матеріалі .

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Пральна машина – невід’ємна частина домашньої техніки. Вона економить час, воду, береже здоров’я рук і полегшує життя будь-якій господині. Неправильне використання пральної машини призводить до частих поломок, зниження якості прання, збоїв у функціоналі. Як же правильно доглядати за нею і продовжити час справної роботи пральної машини?

Правильний догляд за пральною машиною:

Систематически очищайте фильтр машины от ворса, шерсти (особенно это актуально для тех, у кого есть домашние животные). Механический программатор (большая круглая ручка с трещоткой), вращайте только по часовой стрелке . Так механизм будет работать дольше. Стирайте несколько стирок подряд . Чаще всего мы думаем, что стирать несколько раз подряд нельзя, потому что это может испортить машинку. Поэтому даем ей «передохнуть». Но, на самом деле, куда лучше будет стирать несколько раз подряд, так как после стирки в машинке сохраняется тепло и на следующую стирку ей не нужно полностью заново нагреваться. Это также сэкономит электричество. Мойте бак-барабан и резиновый уплотнитель после каждой стирки. Используйте теплую воду и собирайте губкой воду в резиновом уплотнителе крышки-люка. Очищайте отсеки для порошка после 2-3 стирок. Оставшиеся частички вещества могут окаменеть – и тогда ящичек просто не вытащишь. Другой момент – на задней стенке отсека может образовываться плесень, которая распространится по всему механизму и приведет к его поломке. Не перегружайте машинку автомат . В инструкции к стиральным машинам всегда указан максимальный вес вещей, который мы можем туда положить. Но определить точную массу одежды на глаз весьма проблематично. Эксперты советуют смотреть не на вес, а на степень заполненности барабана. Это довольно удобный ориентир. Для качественной и безопасной стирки достаточно заполнить машину на 2/3. Используйте уксус. Вместо кондиционера, который накапливается и со временем делает полотенца жесткими, используйте белый уксус . Также уксус защитит вашу машинку от накипи.

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