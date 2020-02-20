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Привітання з Масницею в прозі, у віршах, в SMS

20.02.2020

Масляний тиждень – один з найвеселіших у році. Чому б і не пошукати цікаві привітання з Масницею для своїх близьких? Замість млинців, якщо ваші близькі далеко, або на додаток до них, відправте повідомлення у віршах або в прозі. Читайте докладніше.

Більше на тему: Перший день Масляної – Зустріч. Традиції святкування

поздравления с масленицей

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Привітання з Масляною і Прощеною неділею

короткі: для SMS, Твіттера

Масниця, воротися,
— До Великодня простягнися,
Від Великодня до Петра,
А від Петра та до тепла…

***

Ти на масницю їж,
Ти на масницю пий —
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося і моглося.

***

Просити пробачення в неділю
Так в Україні заведено,
Прости мене, коли згрішила,
А я простила Вас давно.

***

Масляна пройшла
Всі негаразди і печалі прогнала.
У день прощення неділі
Я за все прошу вибачення.

***

Бажаю Вам за стіл сісти,
Блінов з ікорочкой поїсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощений день простити.

***

Ви весь тиждень їжте млинці,
Вони корисні дуже і смачні.
А в неділю просите прощення,
Нехай буде від гріха душі очищення.

Більше на тему: Млинці з сиром і зеленню: рецепт від «Страва честі»

Привітання з Масляною в прозі

Вітаю з Масляною. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє святкування і пустила в серце квітучу і ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

***

Масляна – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

***

Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

***

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

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Привітання з Масляною у віршах

Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масляної
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці з сметаной,
Щоб як пити — то не гірко,
Їсти — в роті тане!

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***

Як на масляному тижні
З печі млинці летіли!
З пилу, з жару, з печі,
Всі рум’яні, гарячі!
Масниця, пригощай!
Всім млині подавай.
З пилу, з жару — розбирайте!
Похвалить не забувайте.

***

Це свято до нас йде
Ранньою весною,
Скільки радощів несе
Воно завжди з собою!
Крижані гори чекають,
І сніжок виблискує,
Санки з гірок вниз біжать,
Сміх не замовкає.

Аромат млинців
Святковий чудовий,
На млинці друзів кличемо,
Будемо їсти їх разом.
Гучно, весело пройде
Сирна Седмиця,
А за нею – Великий піст,
Час, щоб молитися.

***

Дні останні зима
Доживає не одна:
Ми її все проводжаємо,
Відпочити рочок бажаємо!
І тепер ми чекаємо весни —
Вже сліди її видно!
Нехай зігріє нас з тобою.
З Масницею! І з Весною!

***

Вас на Масляну чекаємо!
Зустрінемо масні млинцем,
Сиром, медом, калачем
Та з капустою пирогом.

Всіх нас пост Великий чекає,
Наїдайся взапас, народ!
Всю неделюшку гуляй,
Всі запаси під’їдати.

А прийде прощений день,
Нам поклоняємося не лінь,
Приходьте в неділю —
Будемо ми просити пробачення,
Щоб з душі гріхи всі зняти,
З чистим серцем пост зустрічати.

Скріпити дружбу поцілунком,
Хоч і так ми не воюємо:
Адже на Масляну потрібно
Зміцнювати любов’ю дружбу.
Приходьте в гості до нас,
Будемо раді ми гостям!

Бажаємо вам, щоб вистачило і веселощів, і сміху, і млинців! Надсилайте привітання з Масляною і Прощена неділя рідним і друзям, і Все буде добре!

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