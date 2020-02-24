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Кукурудзяні млинці з сирною начинкою за рецептом мами Наталії Холоденко
Настала Масляна 2020 року, і разом з тим час смачних млинців! Мама психолога і телеведучої Наталії Холоденко розповіла, як готувати кукурудзяні млинці з сирною начинкою. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Борошно кукурудзяне – 1 склянка
- Ряжанка – 1 склянка
- Сода – дрібка
- Сіль – ½ ч. л.
- Цукор – 1 ч. л.
- Молоко – 1 склянка
- Олія кукурудзяна – 2–3 ст. л.
- Яйце – 2 шт.
Начинка: 1 яйце, 2 зубчики часнику, 300 г кисломолочного сиру, пучок кропу, сіль, перець, рослинна олія – 3 ст. л, сир – 100 г
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Приготування:
- Змішати борошно, ряжанку, цукор, сіль. Ретельно перемішати.
- Молоко нагріти. Яйця трохи збити, тонкою цівкою влити гаряче молоко, продовжуючи збивати.
- У тісто додати соду. Потім влити яєчно-молочну суміш, олію і перемішати.
- Для начинки: дрібно нарізати кріп і часник. Яйце збити. У сир додати яйце, часник, кріп, сіль, перець за смаком. Перемішати, щоб вийшла кремоподібна начинка.
- Пекти млинці звичайним способом до золотистого кольору.
Секрет. Щоб начинка лягала рівно, треба загортати її в ще теплі млинці. Млинці викласти у форму, полити олією з часником, посипати тертим сиром. Запікати 10 хвилин за температури 180 градусів.
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