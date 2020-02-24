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Масляна 2020: найкращі рецепти млинців на будь-який смак

24.02.2020

Хочете почастувати своїх близьких та рідних незвичайними млинцями в улюблене свято Масляної 2020? Тоді скористайтеся унікальними рецептами дуже смачних млинців, які вразять вас своєю оригінальністю! Обирайте начинку, спосіб приготування і подачу на свій смак!

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Шеф-кухар світового масштабу Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети цілих 2 страв із млинців! З його порадами ви і ваші рідні поласують млинцевою запіканкою і справжнім шедевром – Крок-мадам з млинців.

Рецепт млинцевої запіканки від Ектора Хіменеса-Браво

Складові:

  • Борошно – 250 г
  • Вода – 300 мл
  • Масло вершкове – 2 ст. л.
  • Олія соняшникова – 2 ст. л.
  • Молоко – 300 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Сир твердий – 50 г
  • Шпинат – 300 г

Складові для начинки:

  • Олія соняшникова  50 г
  • Печериці – 500 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Часник – 1 шт.
  • Листя чебрецю – 100 г

Складові для соусу бешамель:

  • Молоко – 400 мл
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Перець за смаком – 10 г
  • Цибуля – 0,5 шт.
  • Масло – 50 г

Приготування грибної начинки

  1. Нарізати дрібними кубиками гриби, цибулю й часник. У пательні розігріти олію та обсмажити в ній часник.
  2. Додати гриби, лавровий лист і цибулю. Коли гриби пустять сік, покласти подрібнений чебрець, сіль та чорний перець. Перемішати й зняти з вогню. Охолодити.

Приготування соусу бешамель

  1. Борошно підсмажити на вершковому маслі до легкого кремового відтінку. У молоко додати половинку лаврового листа, чорний перець і цибулю.
  2. Змішати суміш з молоком. Готувати до загустіння.

Приготування млинцевої запіканки:

  1. У гриби додати 3 ст. л. соусу бешамель і перемішати. Млинець змастити соусом, зверху викласти грибну начинку й розподілити її рівним шаром по всій поверхні млинця, трохи не доходячи до країв.
  2. Загорнути млинець рулетом. Нарізати отриманий рулет порційними шматочками шириною близько 3 см.
  3. У пательні розігріти оливкову олію та смажити в ній кілька секунд шпинат.
  4. Викласти шпинат на вогнетривку тарілку, зверху покласти шматочки млинцевого ролу. Поливати рол соусом бешамель і посипати тертим сиром.
  5. Покласти рол в розігріту до 220 °С духовку і залишити, поки сир не стане золотистим.

Крок-мадам із млинців від Ектора Хіменес-Браво

Інгредієнти для млинців:

  • Млинці пшеничні – 2 шт.
  • Шинка – 4 шт.
  • Моцарелла – 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Зелень за смаком
  • Масло вершкове за смаком
  • Сіль за смаком

Інгредієнти для соусу:

  • Сметана – 3 ст. л.
  • Часник гранульований – 1 ч. л.
  • Гірчиця діжонська – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Сметану з’єднати з гірчицею і часником. Добре перемішати.
  2. Сир натерти на крупній тертці.
  3. Одну половину млинця змастити сметанним соусом, посипати тертим сиром, викласти шматочки шинки, додати ще сир і накрити другою частиною млинця.
  4. Викласти млинці на деко і помістити в розігріту до 250 °С духовку, поки сир не розплавиться.
  5. В цей час підсмажити на вершковому маслі яйця.
  6. Готовий сендвіч подавати разом із яєчнею.

 

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Video: Масляна 2020: найкращі рецепти млинців на будь-який смак

Ми зробили добірку найкращих і найнезвичніших рецептів млинців до свята Масляна 2020! Готуйте млинці з різноманітними начинками і підливками!

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